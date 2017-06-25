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ФИФА: «Сборная России на чемпионате мира-2014 была чиста»

25 июня 2017, 14:22
9

В пресс-службе ФИФА прокомментировали информацию о том, что игроки сборной России использовали допинг на чемпионате мира-2014.

«Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию ВАДА в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», – рассказали в пресс-службе ФИФА.

Напомним, Daily Mail располагает информацией, что 34 российских футболиста принимали допинг. Утверждается, что подозреваются все игроки сборной России, принимавшие участие в чемпионате мира-2014.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (9)
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Red narva
1498390910
Англикосы обиженные опять хотели бучу поднять!А вот вам в обе руки!
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Vratarь
1498391045
А почему журналистов на допинг не проверяют?
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dok66
1498391550
"Daily Mail располагает информацией, что 34 российских футболиста принимали допинг" - это что , попытка организовать очередные санкции против РФ ? Прошло почти три года и все равно кому то неймется !
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ibragim_ibragimov_99
1498392936
я думал всё же допинг.
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Павел Буре
1498393311
Ура!!! а то я совсем расстроился за уровень нашего футбола! Это надо же под допингом и набрать всего 2 очка в группе!!! а так все нормально, и Мутко остается со сборной! когда ОНИ уже поумнеют???
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ПаХан638
1498395692
ага блин, под допингом проигрывают постоянно.....
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turist82
1498399845
Врагам все покоя не даёт что их прокатили с чемпионатом )) плюются ядом. А еврохохлы из-за спины тявкают как шакал Табаки
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Red narva
1498402530
Еврохохлы на последнем Евро хуже России выступили.Без голов,без побед.Чем гордится то?А тяфкать,аки моська на слона,это их обычное дело!Народ такой,с гнильцой!
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bakha23
1498403273
На кольян не проверяли еще )))
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