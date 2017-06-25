ФИФА: «Сборная России на чемпионате мира-2014 была чиста»

В пресс-службе ФИФА прокомментировали информацию о том, что игроки сборной России использовали допинг на чемпионате мира-2014.

«Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию ВАДА в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», – рассказали в пресс-службе ФИФА.

Напомним, Daily Mail располагает информацией, что 34 российских футболиста принимали допинг. Утверждается, что подозреваются все игроки сборной России, принимавшие участие в чемпионате мира-2014.