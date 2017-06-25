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    ФИФА: «Сборная России на чемпионате мира-2014 была чиста»

    В пресс-службе ФИФА прокомментировали информацию о том, что игроки сборной России использовали допинг на чемпионате мира-2014.

    «Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию ВАДА в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», – рассказали в пресс-службе ФИФА.

    Напомним, Daily Mail располагает информацией, что 34 российских футболиста принимали допинг. Утверждается, что подозреваются все игроки сборной России, принимавшие участие в чемпионате мира-2014.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.06.2017 14:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +87

      bakha23 25 июня 2017, 18:07

      На кольян не проверяли еще )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 17:55

      Еврохохлы на последнем Евро хуже России выступили.Без голов,без побед.Чем гордится то?А тяфкать,аки моська на слона,это их обычное дело!Народ такой,с гнильцой!

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 25 июня 2017, 17:10

      Врагам все покоя не даёт что их прокатили с чемпионатом )) плюются ядом. А еврохохлы из-за спины тявкают как шакал Табаки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 25 июня 2017, 16:01

      ага блин, под допингом проигрывают постоянно.....

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 июня 2017, 15:21

      Ура!!! а то я совсем расстроился за уровень нашего футбола! Это надо же под допингом и набрать всего 2 очка в группе!!! а так все нормально, и Мутко остается со сборной! когда ОНИ уже поумнеют???

      2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 25 июня 2017, 15:15

      я думал всё же допинг.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 14:52

      "Daily Mail располагает информацией, что 34 российских футболиста принимали допинг" - это что , попытка организовать очередные санкции против РФ ? Прошло почти три года и все равно кому то неймется !

      1
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 25 июня 2017, 14:44

      А почему журналистов на допинг не проверяют?

      2
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 14:41

      Англикосы обиженные опять хотели бучу поднять!А вот вам в обе руки!

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