Осорио: «В матче с Россией мы бились против 40-тысячной публики»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подвел итог встрече против России (2:1) в рамках третьего тура группового раунда Кубка конфедераций.

«Мы провели очень сложный матч. Россия — настоящий борец, у нее была задача обязательно выиграть, терять ей было нечего. Мы выступили очень хорошо. Продолжаем строить команду, которая с каждым разом доказывает, что имеет способность и решимость играть на равных с любым соперником. Думаю, для мексиканского футбола это важный триумф. Счет на табло мог быть и больше, если бы мы лучше завершали и замыкали последний пас. Ребята играли на адреналине, хотели забить третий гол. Довольны результатами и показателями команды.

В любых наших играх мы пропускали гол раньше, чем соперник того заслуживал. Но это часть игры. Команда обладает бойцовскими качествами, проявленными во всех играх под моим руководством. Мексиканские игроки решительны, отдают все силы, чтобы выиграть, бьются всем сердцем, смело и храбро. Даже в конкретном случае с Араужо и Лосано. Ирвин, по сути, рисковал своим здоровьем, чтобы забить победный мяч. Каждый раз Мексика начинает привыкать к разным сценариям игры, и эти сценарии полезны для нас. Здесь мы бились против 40-тысячной публики, и этот шаг очень важен для футбола Мексики», — сказал специалист.

Мексиканцы вышли в полуфинал турнира, хозяева соревнования завершили выступление.