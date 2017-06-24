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  • Осорио: «В матче с Россией мы бились против 40-тысячной публики»

Осорио: «В матче с Россией мы бились против 40-тысячной публики»

24 июня 2017, 21:00
11

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подвел итог встрече против России (2:1) в рамках третьего тура группового раунда Кубка конфедераций.

«Мы провели очень сложный матч. Россия — настоящий борец, у нее была задача обязательно выиграть, терять ей было нечего. Мы выступили очень хорошо. Продолжаем строить команду, которая с каждым разом доказывает, что имеет способность и решимость играть на равных с любым соперником. Думаю, для мексиканского футбола это важный триумф. Счет на табло мог быть и больше, если бы мы лучше завершали и замыкали последний пас. Ребята играли на адреналине, хотели забить третий гол. Довольны результатами и показателями команды.

В любых наших играх мы пропускали гол раньше, чем соперник того заслуживал. Но это часть игры. Команда обладает бойцовскими качествами, проявленными во всех играх под моим руководством. Мексиканские игроки решительны, отдают все силы, чтобы выиграть, бьются всем сердцем, смело и храбро. Даже в конкретном случае с Араужо и Лосано. Ирвин, по сути, рисковал своим здоровьем, чтобы забить победный мяч. Каждый раз Мексика начинает привыкать к разным сценариям игры, и эти сценарии полезны для нас. Здесь мы бились против 40-тысячной публики, и этот шаг очень важен для футбола Мексики», — сказал специалист.

Мексиканцы вышли в полуфинал турнира, хозяева соревнования завершили выступление.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия Осорио Хуан Карлос
Комментарии (11)
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ФК_Полоцк
1498327430
Вы не бились, а играли против посредственной команды... ИМХО...
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vinsent
1498327583
да !сука да ! пойди и повесься...... пардон муа но только так
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vinsent
1498327893
бляяяяя не в тему)))
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VSt
1498335307
Мексиканцы тоже выстраивают новую команду. И у них неплохо получается. Их исполнители лучше обучены, в желании побеждать мало кому уступят. Выиграли по делу. увы.
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карасевщина
1498353272
там к концу уже половина ушла так что полегче было
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Sanirin79
1498376755
Все верноправильно. Сборной России на полетерритории не было..была только публика
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Sanirin79
1498376853
Е мазай. Перепишу еще раз. Все верно. Сборной России на поле не было. Была только публика на трибунах.
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