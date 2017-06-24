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    Осорио: «В матче с Россией мы бились против 40-тысячной публики»

    Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подвел итог встрече против России (2:1) в рамках третьего тура группового раунда Кубка конфедераций.

    «Мы провели очень сложный матч. Россия — настоящий борец, у нее была задача обязательно выиграть, терять ей было нечего. Мы выступили очень хорошо. Продолжаем строить команду, которая с каждым разом доказывает, что имеет способность и решимость играть на равных с любым соперником. Думаю, для мексиканского футбола это важный триумф. Счет на табло мог быть и больше, если бы мы лучше завершали и замыкали последний пас. Ребята играли на адреналине, хотели забить третий гол. Довольны результатами и показателями команды.

    В любых наших играх мы пропускали гол раньше, чем соперник того заслуживал. Но это часть игры. Команда обладает бойцовскими качествами, проявленными во всех играх под моим руководством. Мексиканские игроки решительны, отдают все силы, чтобы выиграть, бьются всем сердцем, смело и храбро. Даже в конкретном случае с Араужо и Лосано. Ирвин, по сути, рисковал своим здоровьем, чтобы забить победный мяч. Каждый раз Мексика начинает привыкать к разным сценариям игры, и эти сценарии полезны для нас. Здесь мы бились против 40-тысячной публики, и этот шаг очень важен для футбола Мексики», — сказал специалист.

    Мексиканцы вышли в полуфинал турнира, хозяева соревнования завершили выступление.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 21:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 25 июня 2017, 10:47

      Е мазай. Перепишу еще раз. Все верно. Сборной России на поле не было. Была только публика на трибунах.

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 25 июня 2017, 10:45

      Все верноправильно. Сборной России на полетерритории не было..была только публика

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июня 2017, 04:14

      там к концу уже половина ушла так что полегче было

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 июня 2017, 23:15

      Мексиканцы тоже выстраивают новую команду. И у них неплохо получается. Их исполнители лучше обучены, в желании побеждать мало кому уступят. Выиграли по делу. увы.

      0
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      Рейтинг: +134

      vinsent 24 июня 2017, 21:11

      бляяяяя не в тему)))

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      Рейтинг: +134

      vinsent 24 июня 2017, 21:06

      да !сука да ! пойди и повесься...... пардон муа но только так

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 24 июня 2017, 21:03

      Вы не бились, а играли против посредственной команды... ИМХО...

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      Рейтинг: +177

      ДениМ > ФК_Полоцк 24 июня 2017, 21:06

      Команда у нас на данный момент норм. Ты не прав. Так сложилось. Кстати, мексиканцы забили два курьезных гола. Честно говоря.

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > ДениМ 24 июня 2017, 21:12

      Норм по сравнению с предыдущим годом) С мертвецами?) А на деле - нулевая реализация. Да и не создают. Да и стандартов нет наигранных. И индивидуалов нет. А к слову и Мексика сегодня как то слишком "добро" играла. Улыбались все. И Новая Зеландия с нами не так играла) И не охота много писать ибо не стоят они того...

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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи > ФК_Полоцк 24 июня 2017, 21:28

      согласен, что то вырисовывается, очень издалека, не могут попасть в створ ворот, откуда быть голам

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > ДениМ 24 июня 2017, 22:20

      Это Гарик две бабочки пустил! Как и от Португалов.

      0
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