Источник: Черчесов раскритиковал журналистов за вопрос об отставке

Заключительный матч групповой стадии Кубка конфедераций Россия – Мексика завершился победой гостей со счетом 2:1.

Как сообщает журналист AP Роб Харрис, главный тренер хозяев турнира Станислав Черчесов раскритиковал представителей прессы в ответ на вопрос о возможной отставке. Согласно источнику, 53-летний специалист сказал, что журналисты используют непроверенные источники.

Черчесов возглавил национальную сборную в августе 2016-го года. Его контракт рассчитан до июля 2018-го. В сезоне 2015/16 тренер возглавлял варшавскую «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в дебютном сезоне.