Источник: Черчесов раскритиковал журналистов за вопрос об отставке

Уже бы совесть имел - подал бы в отставку - одни проигрыши!!! Компенсации хочет видимо!!!
Заключительный матч групповой стадии Кубка конфедераций Россия – Мексика завершился победой гостей со счетом 2:1.
Как сообщает журналист AP Роб Харрис, главный тренер хозяев турнира Станислав Черчесов раскритиковал представителей прессы в ответ на вопрос о возможной отставке. Согласно источнику, 53-летний специалист сказал, что журналисты используют непроверенные источники.
Черчесов возглавил национальную сборную в августе 2016-го года. Его контракт рассчитан до июля 2018-го. В сезоне 2015/16 тренер возглавлял варшавскую «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в дебютном сезоне.