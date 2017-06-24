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  • Источник: Черчесов раскритиковал журналистов за вопрос об отставке

Источник: Черчесов раскритиковал журналистов за вопрос об отставке

24 июня 2017, 20:37
30

Заключительный матч групповой стадии Кубка конфедераций РоссияМексика завершился победой гостей со счетом 2:1.

Как сообщает журналист AP Роб Харрис, главный тренер хозяев турнира Станислав Черчесов раскритиковал представителей прессы в ответ на вопрос о возможной отставке. Согласно источнику, 53-летний специалист сказал, что журналисты используют непроверенные источники.

Черчесов возглавил национальную сборную в августе 2016-го года. Его контракт рассчитан до июля 2018-го. В сезоне 2015/16 тренер возглавлял варшавскую «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в дебютном сезоне.

Источник: Twitter
Кубок конфедераций Мексика Россия Черчесов Станислав
Комментарии (30)
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АЛЕКС 58
1498326162
Гнать эту суку,какой он тренер!? Физрук хренов!
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acer2003
1498326242
Черчес героем ходить будет, сам футбольный царёк МуДко кредит доверия до ЧМ 2018 ему выдал
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kost31
1498326264
сука иди тренируй вратарей вместе с мудко
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xapaycm
1498326273
Не вижу я тренера, не вижу.
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nik55
1498326983
не справился --уйди и Мудко прихвати
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Обер-КанцлерЪ
1498327497
Реально тренер слабоват. По ходу Кубка Конфедераций какие-то нелогичные решения - типа Шишкина в основе или как сегодня - Бухаров! сколько он раз мяча коснулся за всю игру? один? два? А Канунников на замену вышел - при всём уважении к нему - он никогда не был напом уровня сборной, его стихия по-хорошему ФНЛ. И почему не играл постоянно Миранчук??? Вот это человек, который способен пасы голевые раздавать стабильно, и по воротам бить умеет. Вышел в концовке матча с Новой Зеландией - подал угловой и сразу голевой момент (Бухаров запорол). А так в целом: 1) игры всё ещё нет, но кое-что начинает прорисовываться - это плюс. 2) очень много брака - пасы в недодачу, при приёме мяч как от стены отлетает практически у всех, чтоб обработать мяч при приёме несколько касаний делают и тормозят атаку. 3) боятся бить по воротам! может Кержа в сборную взять тренером? Его ББББ очень не хватает именно этой команде! 4) Акинфеев в очередной раз доказал, что он говно а не вратарь.
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marslond
1498327636
Менять Черчесова уже поздно... Просто вместо Слуцкого нужно было брать Бердыева, он выжимает из игроков максимум и добивается результата.
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Шаен
1498327801
Стасика уволить. Только с Бердыевским автобусом мы на ЧМ не опозоримся!
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зиргай
1498330053
нормальный тренер ушел бы....
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alex1951
1498330927
....пока у Черчеса будут покровители типа МУ ни хрена в этом бардаке не поменяется! А о слове ,,честь,, эти козлы и не слыхали....гнойные,помоечные людишки, за бабки продадут кого угодно!
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