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    Источник: Черчесов раскритиковал журналистов за вопрос об отставке

    Заключительный матч групповой стадии Кубка конфедераций РоссияМексика завершился победой гостей со счетом 2:1.

    Как сообщает журналист AP Роб Харрис, главный тренер хозяев турнира Станислав Черчесов раскритиковал представителей прессы в ответ на вопрос о возможной отставке. Согласно источнику, 53-летний специалист сказал, что журналисты используют непроверенные источники.

    Черчесов возглавил национальную сборную в августе 2016-го года. Его контракт рассчитан до июля 2018-го. В сезоне 2015/16 тренер возглавлял варшавскую «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в дебютном сезоне.

    Источник: Twitter

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    24.06.2017 20:37
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 25 июня 2017, 10:31

      Уже бы совесть имел - подал бы в отставку - одни проигрыши!!! Компенсации хочет видимо!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2017, 08:43

      После такого провала уважающий себя тренер ушел бы в отставку....

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:59

      Кореш лепший! Мутко прикроет другана своего !Вот тот и духарится!А журналюги все схавают!

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      Рейтинг: +194

      Klodus 25 июня 2017, 00:40

      Хороший тренер Черчесов. Кубок конфедераций - это игра против топ команд. Это не Алжир, не Корея и не Бельгия с Уэльсом.
      Смотрелись хорошо против грандов. А это уже лучше. Всем хейтерам рекомендую пересмотреть матч со сборной Уэльса.

      1
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      Рейтинг: +113

      Назарян 24 июня 2017, 22:19

      пора в сборную БЕРДЫЕВА а то мы и на чемпионате мира обо........ся других вариантов просто неттт

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 24 июня 2017, 22:11

      ну объективно вопрос неуместный. ни из чего не вытекает это.

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro > exreporter 24 июня 2017, 22:23

      ну где необъективный, результата нет, игры нет. Только восторженные комментарии Мудко и ему подобных в защиту Черчесова. Вот мол команда показала характер, во втором тайме с Португальцами была игра, и тому подобное. Так характер у наших был всегда, мастерства не хватает, как у тренера так и у футболистов. Вот и весь сказ.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > suhoffmonstro 24 июня 2017, 22:42

      ну, насколько я понимаю, изначально все (включая меня) все относятся к ситуации как к 0, от которого надо расти куда-то. Нет результата? Но нет и ожиданий. Сейчас, по крайней мере. Поэтому тут отставка вряд ли поможет. Будет то же - "только в профиль".

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 июня 2017, 22:02

      ....пока у Черчеса будут покровители типа МУ
      ни хрена в этом бардаке не поменяется!
      А о слове ,,честь,, эти козлы и не слыхали....гнойные,помоечные людишки,
      за бабки продадут кого угодно!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 июня 2017, 21:47

      Деньги надо платить за РЕЗУЛЬТАТ, а не намерения...Тогда эти миллионеры может быть начнут играть...

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      Рейтинг: +144

      зиргай 24 июня 2017, 21:47

      нормальный тренер ушел бы....

      7
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      Рейтинг: +80

      Шаен 24 июня 2017, 21:10

      Стасика уволить. Только с Бердыевским автобусом мы на ЧМ не опозоримся!

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