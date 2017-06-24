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    Лебеденко может присоединиться к Павлюченко и Измайлову в «Арарате»

    Экс-полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко может в ближайшее время присоединиться к «Арарату», сообщил вице-президент столичного клуба по информационной политике Андраник Керопян. Напомним, 34-летний игрок является свободным агентом, так как его соглашение с грозненцами истекло в конце сезона.

    Ранее состав москвичей уже пополнили бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко и экс-хавбек «Краснодара» Марат Измайлов.

    «Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии», – сказал Керопян.

    Лебеденко защищал цвета «Ахмата» с 2012 года. В прошедшей кампании он принял участие в 18-ти встречах, отметившись четырьмя голами.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2017 17:26
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 24 июня 2017, 18:29

      Нормально дворовые команды сборы в Австрии проводят,а команды ФНЛ на домашних стадионах сорняки топчут !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 17:49

      Сборная собирается !

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