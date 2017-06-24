Лебеденко может присоединиться к Павлюченко и Измайлову в «Арарате»

Экс-полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко может в ближайшее время присоединиться к «Арарату», сообщил вице-президент столичного клуба по информационной политике Андраник Керопян. Напомним, 34-летний игрок является свободным агентом, так как его соглашение с грозненцами истекло в конце сезона.

Ранее состав москвичей уже пополнили бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко и экс-хавбек «Краснодара» Марат Измайлов.

«Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии», – сказал Керопян.

Лебеденко защищал цвета «Ахмата» с 2012 года. В прошедшей кампании он принял участие в 18-ти встречах, отметившись четырьмя голами.