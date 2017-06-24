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  • Лебеденко может присоединиться к Павлюченко и Измайлову в «Арарате»

Лебеденко может присоединиться к Павлюченко и Измайлову в «Арарате»

24 июня 2017, 17:26
2

Экс-полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко может в ближайшее время присоединиться к «Арарату», сообщил вице-президент столичного клуба по информационной политике Андраник Керопян. Напомним, 34-летний игрок является свободным агентом, так как его соглашение с грозненцами истекло в конце сезона.

Ранее состав москвичей уже пополнили бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко и экс-хавбек «Краснодара» Марат Измайлов.

«Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии», – сказал Керопян.

Лебеденко защищал цвета «Ахмата» с 2012 года. В прошедшей кампании он принял участие в 18-ти встречах, отметившись четырьмя голами.

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Лебеденко Игорь
Комментарии (2)
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dok66
1498315790
Сборная собирается !
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life85
1498318158
Нормально дворовые команды сборы в Австрии проводят,а команды ФНЛ на домашних стадионах сорняки топчут !
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