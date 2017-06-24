Мутко считает, что для победы над Мексикой сборной России нужно сыграть в свой футбол

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России имеет шанс на победу в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой в том случае, если продемонстрирует свой футбол.

«В чем шанс сборной России в матче с Мексикой? В реализации своего потенциала. Мы не маленькая команда, у нас есть футболисты, готовые сыграть на высоком уровне. Возможно, нашей команде не хватает опыта конкурентных матчей, как здесь на Кубке конфедераций. Но мы старались не тратить время зря, и до начала турнира сыграли товарищеские матчи с хорошими командами. Впереди очень сильные соперники, лидеры мирового футбола. И если сегодня наша команда сыграет в свой футбол, шанс у нее обязательно будет», – сказал Мутко.

Поединок Мексика – Россия начнется сегодня в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.