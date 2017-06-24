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Мутко считает, что для победы над Мексикой сборной России нужно сыграть в свой футбол

24 июня 2017, 15:59
11

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России имеет шанс на победу в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой в том случае, если продемонстрирует свой футбол.

«В чем шанс сборной России в матче с Мексикой? В реализации своего потенциала. Мы не маленькая команда, у нас есть футболисты, готовые сыграть на высоком уровне. Возможно, нашей команде не хватает опыта конкурентных матчей, как здесь на Кубке конфедераций. Но мы старались не тратить время зря, и до начала турнира сыграли товарищеские матчи с хорошими командами. Впереди очень сильные соперники, лидеры мирового футбола. И если сегодня наша команда сыграет в свой футбол, шанс у нее обязательно будет», – сказал Мутко.

Поединок Мексика – Россия начнется сегодня в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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int5
1498309923
Мне кажется что для победы сборной России это Мексика должна сыграть в наш футбол
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Tostao
1498311125
В наш футбол? Это значит в медленный, с передачами назад и поперёк? Так мы в такой уже давно играем.
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vla4839
1498311772
С таким "Мутько"наш футбол далеко уйдёт от лучших команд! Мы уверенно движемся вниз ,уже в 7 десятке рейтинга! А всё те же непотопляемые бездари продолжают руководить федерацией футбола. Где совесть,ответственность за результат? А ведь это люди недалёкие от Путина. Он что ,не видит этого бардака?Лимит надо отменять и деньги из бюджета и гос, корпораций типа "Газпром" строго ограничить,чтобы не покупали много иностранцев низкого уровня за большие деньги,тогда волей-неволей придётся заняться выращиванием своих футболистов и не платить при этом им большие зарплаты,как это было в СССР.Ведь тогда здорово играли!!!
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dredan
1498311780
Или как он же говорил "что бы мяч отлетал куда нужно"
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paparazzi-kazan
1498312876
Нужно просто играть , а не танцевать.
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SEREZHA7575
1498313497
КАКОЙ СВОЙ? РАЗВЕ У НАС ЕСТЬ {СВОЙ ФУТБОЛ}?????????????????????????????????7
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abhvfdtcn
1498313662
У этого пидара только хорошо получается бюджет пилить
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Ral13
1498320055
Нееееееее...Для победы надо играть в настоящий Футбол!!!!
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Фан666
1498323874
Ну вот и сыграли что ни на есть в свой футбол!
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Dmirubo
1498329427
В свой футбол сыграли, но не победили. Что дальше Мутко скажет?
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