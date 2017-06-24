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    Мутко считает, что для победы над Мексикой сборной России нужно сыграть в свой футбол

    Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России имеет шанс на победу в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой в том случае, если продемонстрирует свой футбол.

    «В чем шанс сборной России в матче с Мексикой? В реализации своего потенциала. Мы не маленькая команда, у нас есть футболисты, готовые сыграть на высоком уровне. Возможно, нашей команде не хватает опыта конкурентных матчей, как здесь на Кубке конфедераций. Но мы старались не тратить время зря, и до начала турнира сыграли товарищеские матчи с хорошими командами. Впереди очень сильные соперники, лидеры мирового футбола. И если сегодня наша команда сыграет в свой футбол, шанс у нее обязательно будет», – сказал Мутко.

    Поединок Мексика – Россия начнется сегодня в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 15:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 июня 2017, 21:37

      В свой футбол сыграли, но не победили. Что дальше Мутко скажет?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 июня 2017, 20:04

      Ну вот и сыграли что ни на есть в свой футбол!

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 июня 2017, 19:00

      Нееееееее...Для победы надо играть в настоящий Футбол!!!!

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 24 июня 2017, 17:14

      У этого пидара только хорошо получается бюджет пилить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 24 июня 2017, 17:11

      КАКОЙ СВОЙ? РАЗВЕ У НАС ЕСТЬ {СВОЙ ФУТБОЛ}?????????????????????????????????7

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 24 июня 2017, 17:01

      Нужно просто играть , а не танцевать.

      0
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      Рейтинг: +85

      dredan 24 июня 2017, 16:43

      Или как он же говорил "что бы мяч отлетал куда нужно"

      1
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      Рейтинг: +649

      vla4839 24 июня 2017, 16:42

      С таким "Мутько"наш футбол далеко уйдёт от лучших команд! Мы уверенно движемся вниз ,уже в 7 десятке рейтинга! А всё те же непотопляемые бездари продолжают руководить федерацией футбола. Где совесть,ответственность за результат? А ведь это люди недалёкие от Путина. Он что ,не видит этого бардака?Лимит надо отменять и деньги из бюджета и гос, корпораций типа "Газпром" строго ограничить,чтобы не покупали много иностранцев низкого уровня за большие деньги,тогда волей-неволей придётся заняться выращиванием своих футболистов и не платить при этом им большие зарплаты,как это было в СССР.Ведь тогда здорово играли!!!

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 июня 2017, 16:32

      В наш футбол? Это значит в медленный, с передачами назад и поперёк? Так мы в такой уже давно играем.

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      Рейтинг: +32

      int5 24 июня 2017, 16:12

      Мне кажется что для победы сборной России это Мексика должна сыграть в наш футбол

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      Рейтинг: +649

      vla4839 > int5 24 июня 2017, 16:45

      очень правильно сказано!

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