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    Валенсия доволен атакующей игрой Чили на Кубке конфедераций

    Полузащитник сборной Чили Леонардо Валенсия признался, что ему нравится то, как играет его команда на проходящем в России Кубке конфедераций.

    «На сегодняшний день игра команды Чили вызывает уважение. Мы постоянно атакуем и контролируем мяч. Не многие команды на турнире показывают такой же футбол.

    Всегда тяжело, когда партнер получает травму. Но мы надеемся, что Медель сможет сыграть во встрече с австралийцами», – сказал Валенсия.

    Заключительный матч группового этапа турнира в группе В Австралия – Чили пройдет в Москве в воскресенье, 25 июня на стадионе «Спартак».

    Источник: ТАСС

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    24.06.2017 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      абжора 24 июня 2017, 09:22

      Ну и я тоже

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