Валенсия доволен атакующей игрой Чили на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной Чили Леонардо Валенсия признался, что ему нравится то, как играет его команда на проходящем в России Кубке конфедераций.

«На сегодняшний день игра команды Чили вызывает уважение. Мы постоянно атакуем и контролируем мяч. Не многие команды на турнире показывают такой же футбол.

Всегда тяжело, когда партнер получает травму. Но мы надеемся, что Медель сможет сыграть во встрече с австралийцами», – сказал Валенсия.

Заключительный матч группового этапа турнира в группе В Австралия – Чили пройдет в Москве в воскресенье, 25 июня на стадионе «Спартак».