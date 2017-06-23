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    Черчесов заявил, что сборная России сделала качественный скачок после Евро-2016

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что национальная команда сделал качественный скачок после чемпионата Европы во Франции.

    Напомним, на Евро-2016 россияне не сумели преодолеть групповой этап.

    – Как вы оцениваете энтузиазм сборной России?

    – Мы сделали качественный скачок после ЧЕ-2016. Многое поменяли в команде – и в плане состава, и в плане отношения. Не случайно, нас поддержали болельщики по ходу не очень удачно складывающегося матча с португальцами. Завтра наш командный дух должен проявиться.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2017 22:47
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 24 июня 2017, 17:20

      Если сегодня, после таких заявлений, сборная проиграет, Черчесов, как честный человек, должен подать в отставку!

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 24 июня 2017, 09:25

      О да такой скачок аж пятки сверкают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 24 июня 2017, 09:09

      Как-то некрасиво тренеру, выигравшему 4 матча из 11 и опустившему сборную на самое низкое место в истории рейтинга УЕФА, говорить о качественном скачке.
      Или он о скачке в противоположную сторону ;-)

      3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 24 июня 2017, 07:58

      Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому краю
      Я коней своих нагайкою стегаю, - погоняю, -

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 06:08

      Качественный скачок для сборной России и незаметный шель-шевель для мирового футбола

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 июня 2017, 05:06

      акстизь!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 июня 2017, 01:49

      Верно все сказал. Сейчас команда играет лучше в сравнении с тем кошмаром, которым был прошлым летом. А вы как хотели, чтоб наши за год в Барсу превратились, прогресс есть и не надо ныть, не смотрите тогда матчи!

      1
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      Рейтинг: +58

      Tseha > Nesterenko 24 июня 2017, 04:55

      Чем лучше то, ни какой разницы, тем более скачка не видать

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Tseha 24 июня 2017, 05:07

      В том году все товарки перед ЕВРО просрали, на самом ЕВРО все проиграли и выглядели просто уныло, при том что был тогда сыгранный состав из опытных игроков. А сейчас полностью обновленный состав и играем относительно лучше прошлого года, сыровато конечно, но постепенно все лучше и лучше! Ну не смотри тогда игру наших!! Привыкли только и обсирать, больше ничего. На каком основании наши должны громить португальцев?? Им даже хорваты и французы не смогли забить если что!

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      Рейтинг: +231

      yanedo > Nesterenko 24 июня 2017, 06:12

      не одного удара в створ ворот за весь матч -это ваш прогресс не неси чуш нестеренко

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > yanedo 24 июня 2017, 06:14

      Не смотри игры наших специалист!

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      Рейтинг: +231

      yanedo > Nesterenko 24 июня 2017, 06:21

      а ты нахваливай дальше бездарей умник

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > yanedo 24 июня 2017, 07:09

      Болей за барсу, и не ной. Ты чё хотел чтоб наши всех порвали что ли?? Мы не Бавария и не Реал если что !

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > vvv246 24 июня 2017, 07:45

      Задолбали вы с этими "ударами в створ". Сколько французы и хорваты забили на ЕВРО португальцам?

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 июня 2017, 01:27

      Скачок в том что старый хлам(Игнат и 2 Березы) из сборной выставили...Только маловато.Нужно вообще убрать "старый фонд" из сборной,и тогда все ничтяк будет.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 июня 2017, 00:54

      мы будем мимо полуфиналов....в чем скачок??????????????????????

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 24 июня 2017, 00:31

      При Черчесове сборная дома проиграла больше матчей, чем за 25 лет...

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