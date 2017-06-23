Черчесов заявил, что сборная России сделала качественный скачок после Евро-2016

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что национальная команда сделал качественный скачок после чемпионата Европы во Франции.
Напомним, на Евро-2016 россияне не сумели преодолеть групповой этап.
– Как вы оцениваете энтузиазм сборной России?
– Мы сделали качественный скачок после ЧЕ-2016. Многое поменяли в команде – и в плане состава, и в плане отношения. Не случайно, нас поддержали болельщики по ходу не очень удачно складывающегося матча с португальцами. Завтра наш командный дух должен проявиться.
Источник: Чемпионат.ком