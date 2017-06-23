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  • Черчесов заявил, что сборная России сделала качественный скачок после Евро-2016

Черчесов заявил, что сборная России сделала качественный скачок после Евро-2016

23 июня 2017, 22:47
32

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что национальная команда сделал качественный скачок после чемпионата Европы во Франции.

Напомним, на Евро-2016 россияне не сумели преодолеть групповой этап.

– Как вы оцениваете энтузиазм сборной России?

– Мы сделали качественный скачок после ЧЕ-2016. Многое поменяли в команде – и в плане состава, и в плане отношения. Не случайно, нас поддержали болельщики по ходу не очень удачно складывающегося матча с португальцами. Завтра наш командный дух должен проявиться.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (32)
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Serjoga
1498247290
В какую сторону скаканули?
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acer2003
1498247836
Скачок куда или во что ? Смех, да и только ))
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KARAT777
1498248501
не скакать надо а бегать и голы забивать
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dzhanavar
1498249114
"Войско баранов,возглавляемое львом,всегда одержит победу над войском львов,возглавляемых бараном"... Наполеон Бонапарт.
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Kollljan
1498252200
К сожалению, этот скачек в никуда.
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ArReal
1498253519
При Черчесове сборная дома проиграла больше матчей, чем за 25 лет...
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zico2205
1498254886
мы будем мимо полуфиналов....в чем скачок??????????????????????
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Nesterenko
1498258196
Верно все сказал. Сейчас команда играет лучше в сравнении с тем кошмаром, которым был прошлым летом. А вы как хотели, чтоб наши за год в Барсу превратились, прогресс есть и не надо ныть, не смотрите тогда матчи!
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xapaycm
1498284571
Как-то некрасиво тренеру, выигравшему 4 матча из 11 и опустившему сборную на самое низкое место в истории рейтинга УЕФА, говорить о качественном скачке. Или он о скачке в противоположную сторону ;-)
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абжора
1498285551
О да такой скачок аж пятки сверкают
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