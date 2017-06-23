Мутко: «Вся наша сборная – это наша надежда»

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России.

Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Вся наша сборная – это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала.

Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру», – сказал Мутко.