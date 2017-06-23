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Мутко: «Вся наша сборная – это наша надежда»

23 июня 2017, 20:13
11

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России.

Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Вся наша сборная – это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала.

Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Мексика Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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vladik12
1498238252
Не надежда, а путь в ипеня.
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acer2003
1498238439
Скоро из перлов МуДко можно будет цитатник издавать,как у Мао Цзэдуна ))
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Диктор
1498239360
И Шишкин???????
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DeutschlandUberAlles
1498239973
Лец ми спик фром май харт !
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dok66
1498240734
Надежда никогда не умирает . Даже когда ее нет . Удачи нашей сборной !
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первый третий с права
1498240826
не одного удара по воротам это здорово?Министром или занимать должность РФС должен быть спортсмен,а не это недоразумение!
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alex1951
1498241801
Вопрос для генералисимуса Мудько. Какие последуют оргвыводы в случае неудачи сб.России? Или отрицательный результат ,для г-на Мудько положительный?
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zico2205
1498253458
Как можно держать этого олуха в президентах РФС?????????????????????????? Он ведь только и умеет ,что рапортовать Путину...Или в стране все слепые???????????????????????????????
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yorgenbarenz
1498313518
Мутко ошибается.Никто не сможет изучить нашу команду.Она теперь-копия московского Динамо времён Черчесова.Тогда все куда-то быстро бежали,а Вальбуэна пытался играть в футбол. Соперники быстро поняли,что надо делать: они нещадно месили бедного француза и тот уехал от греха подальше.В сборной России Вальбуэны нет,а,значит,хер её поймёт,что за игра у неё...
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