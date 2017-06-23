Мутко: «Вся наша сборная – это наша надежда»

Мутко ошибается.Никто не сможет изучить нашу команду.Она теперь-копия московского Динамо времён Черчесова.Тогда все куда-то быстро бежали,а Вальбуэна пытался играть в футбол. Соперники быстро поняли,что надо делать: они нещадно месили бедного француза и тот уехал от греха подальше.В сборной России Вальбуэны нет,а,значит,хер её поймёт,что за игра у неё...
Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России.
Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Вся наша сборная – это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала.
Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру», – сказал Мутко.