Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Вся наша сборная – это наша надежда»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России.

    Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Вся наша сборная – это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала.

    Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2017 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2017, 17:11

      Мутко ошибается.Никто не сможет изучить нашу команду.Она теперь-копия московского Динамо времён Черчесова.Тогда все куда-то быстро бежали,а Вальбуэна пытался играть в футбол. Соперники быстро поняли,что надо делать: они нещадно месили бедного француза и тот уехал от греха подальше.В сборной России Вальбуэны нет,а,значит,хер её поймёт,что за игра у неё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 июня 2017, 00:30

      Как можно держать этого олуха в президентах РФС?????????????????????????? Он ведь только и умеет ,что рапортовать Путину...Или в стране все слепые???????????????????????????????

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 июня 2017, 21:16

      Вопрос для генералисимуса Мудько.
      Какие последуют оргвыводы в случае неудачи сб.России?
      Или отрицательный результат ,для г-на Мудько положительный?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 июня 2017, 21:00

      не одного удара по воротам это здорово?Министром или занимать должность РФС должен быть спортсмен,а не это недоразумение!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 20:58

      Надежда никогда не умирает . Даже когда ее нет . Удачи нашей сборной !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 20:46

      Лец ми спик фром май харт !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 21:32

      ....я тебя умоляю))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июня 2017, 20:36

      И Шишкин???????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июня 2017, 20:20

      Скоро из перлов МуДко можно будет цитатник издавать,как у Мао Цзэдуна ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > acer2003 23 июня 2017, 21:35

      Чё нам Мао.У нас Черномырдин был,его заветам следует Мутко("Хотели как лучше" и т.д.)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11