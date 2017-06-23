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  • Карпин: «Иностранные журналисты не знают игроков сборной России. Это очень страшно»

Карпин: «Иностранные журналисты не знают игроков сборной России. Это очень страшно»

23 июня 2017, 12:21
22

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о причинах поражения сборной России в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Португалии (0:1). По словам специалиста, уровень игры португальцев значительно выше, чем у россиян.

– Почему между сборными пропасть в работе с мячом? Португальцы делали все на такт быстрее, они принимали правильные решения.

– Потому что все футболисты сборной Португалии, в отличие от наших, соревнуются каждый день не только в игре, но и на тренировках. А мы варимся в нашем котле. У иностранных журналистов накануне был один вопрос — «почему мы никого не знаем из вашей сборной?» Это очень страшно. Кроме Акинфеева, плюс-минус пару фамилий, никого не знают. А раньше они знали всю сборную наизусть.

– Если спортсмен хочет, учитывая талант и здоровье, он добьется?

– Он добьется, но для этого нужна конкурентная среда. Глобально уровень футболистов Португалии намного выше, чем у наших. Впереди, чтобы созидать, нужно качество.

Источник: «Матч ТВ»
Кубок конфедераций Россия Португалия Карпин Валерий
Комментарии (22)
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FanatSerj
1498209998
А откуда им их знать то. Наших футболеров знают только легионеры, которые в РПЛ играют.
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acer2003
1498210142
Валерий,это и так всем понятно.что между игроками России и Португалии--- пропасть ! А не знают, потому что по-большому счёту знать не кого и не надо, за исключением 1-2- х фамилий !
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Alex3920486
1498210629
Валера, я с тобой согласен полностью! Я не знаю, по какой методике проводятся тренировки, но мяч просто должен прилипать к футболисту, если он профессионал! У меня вопрос друзья-форумчане: - Почему такой большой %брака в приемах и передачах мяча, у нас же есть все для того чтобы выглядеть, ну по крайней мере не хуже португальцев? Честное слово, боюсь за игру с мексекосами... Всем успехов!
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mihail200606
1498210830
Игроки ничего не сделали такого чтобы те их знали...
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ФК_Полоцк
1498211116
Ну и наши футболисты не знают иностранных журналистов) так что все логично)
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Nesterenko
1498214878
До ЕВРО-2008 тоже никого не знали, так что это не показатель.
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Den Bull
1498215383
Когда уберут лимит тогда и узнают)
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hmelarj
1498218545
если в одно время идёт матч чемпионата россии и например матч чемпионата англии например я смотрю апл. да и многие также поступят.
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отдай мои вещи
1498224632
Валерка, молодец, отцыганил у Тины 2млн руб в месяц )
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dok66
1498236145
Уже пишите Валере его сегодняшнюю должность - главреда футбольных программ Матча ТВ . А то все "бывший" , он уже давно со Спартаком завязал ! А по тексту - он полностью прав .
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