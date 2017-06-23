Карпин: «Иностранные журналисты не знают игроков сборной России. Это очень страшно»

Уже пишите Валере его сегодняшнюю должность - главреда футбольных программ Матча ТВ . А то все "бывший" , он уже давно со Спартаком завязал ! А по тексту - он полностью прав .
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о причинах поражения сборной России в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Португалии (0:1). По словам специалиста, уровень игры португальцев значительно выше, чем у россиян.
– Почему между сборными пропасть в работе с мячом? Португальцы делали все на такт быстрее, они принимали правильные решения.
– Потому что все футболисты сборной Португалии, в отличие от наших, соревнуются каждый день не только в игре, но и на тренировках. А мы варимся в нашем котле. У иностранных журналистов накануне был один вопрос — «почему мы никого не знаем из вашей сборной?» Это очень страшно. Кроме Акинфеева, плюс-минус пару фамилий, никого не знают. А раньше они знали всю сборную наизусть.
– Если спортсмен хочет, учитывая талант и здоровье, он добьется?
– Он добьется, но для этого нужна конкурентная среда. Глобально уровень футболистов Португалии намного выше, чем у наших. Впереди, чтобы созидать, нужно качество.