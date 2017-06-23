Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Иностранные журналисты не знают игроков сборной России. Это очень страшно»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о причинах поражения сборной России в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Португалии (0:1). По словам специалиста, уровень игры португальцев значительно выше, чем у россиян.

    – Почему между сборными пропасть в работе с мячом? Португальцы делали все на такт быстрее, они принимали правильные решения.

    – Потому что все футболисты сборной Португалии, в отличие от наших, соревнуются каждый день не только в игре, но и на тренировках. А мы варимся в нашем котле. У иностранных журналистов накануне был один вопрос — «почему мы никого не знаем из вашей сборной?» Это очень страшно. Кроме Акинфеева, плюс-минус пару фамилий, никого не знают. А раньше они знали всю сборную наизусть.

    – Если спортсмен хочет, учитывая талант и здоровье, он добьется?

    – Он добьется, но для этого нужна конкурентная среда. Глобально уровень футболистов Португалии намного выше, чем у наших. Впереди, чтобы созидать, нужно качество.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2017 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 19:42

      Уже пишите Валере его сегодняшнюю должность - главреда футбольных программ Матча ТВ . А то все "бывший" , он уже давно со Спартаком завязал ! А по тексту - он полностью прав .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 23 июня 2017, 16:30

      Валерка, молодец, отцыганил у Тины 2млн руб в месяц )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 15:29

      Спасибо кэп!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 23 июня 2017, 14:49

      если в одно время идёт матч чемпионата россии и например матч чемпионата англии например я смотрю апл. да и многие также поступят.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > hmelarj 23 июня 2017, 15:30

      Смотря кто играет Если английские топы, то да, но если середняки, а у нас топы, то смотрю наших.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 16:59

      Я смотрю своих,
      Ну их...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > 23 июня 2017, 17:01

      Надо в команду Боярского, Никиту Михалкова и Шойгу,
      Их узнают, чё там зуб, даю ногу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 14:27

      "...Впереди, чтобы созидать, нужно качество..." Согласен... Голы и победу чаще куются впереди... На подступах к штрафной сложно, многое определяет командная скорость или индивидуальные качества игроков... А где у нас в чемпе выковывать эти качества?... Дерби да 5-8 упорных матчей... Остальные стараются отыграть вполноги, якобы на классе... А его-то и нет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 июня 2017, 13:56

      Когда уберут лимит тогда и узнают)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 23 июня 2017, 13:47

      До ЕВРО-2008 тоже никого не знали, так что это не показатель.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Nesterenko 23 июня 2017, 14:29

      Журналист должен добывать информацию, значит плохо и не там ищут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 23 июня 2017, 13:00

      Технику игрокам сборной уже не поставить,этим нужно заниматься с детства.
      Повысить роль тренера в ДСШ- платить побольше,чтобы бывшие футболисты
      могли там зарабатывать на жизнь, и потом не каждый родитель может заплатить
      за ребенка- тогда как освобождаем от налогов олигархов-это неправильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июня 2017, 12:45

      Ну и наши футболисты не знают иностранных журналистов) так что все логично)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 июня 2017, 12:40

      Игроки ничего не сделали такого чтобы те их знали...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11