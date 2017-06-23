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    Дмитрий Комбаров: «Будем отталкиваться от слабых и сильных сторон Мексики»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров назвал сборную Мексики весьма серьезным соперником. Именно с этой командой предстоит встретиться россиянам в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций. Игра состоится в субботу, 24 июня в Казани, в 18:00 по московскому времени.

    – Все в наших руках. Нам подходит лишь один результат — победа над Мексикой, к этому и будем стремиться.

    – Что можете сказать про сборную Мексики?

    – На Кубке конфедераций вообще нет легких соперников, турнир очень серьезный. В России собрались многие ведущие сборные мира и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика — очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними — и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определенные наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться.

    – Были мысли, что Новая Зеландия сможет отобрать очки у Мексики и тем самым помочь сборной России в борьбе за выход из группы?

    – Мы об этом даже не думаем. Мы сконцентрированы на собственной игре. В любом случае все зависит от нас самих.

    Источник: Известия

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    23.06.2017 06:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 июня 2017, 10:32

      ...К сожалению Д. Комбаров, ни чего не показал выдающегося...Одни жалобы, стыдно Дмитрий, стыдно.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 23 июня 2017, 07:59

      Разбег, толчок и - стыдно подыматься, Вот рту опилки, слезы из-под век....

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      Рейтинг: +563

      tank219 23 июня 2017, 06:51

      Нужна только победа, обычная русская фишка - подвиг, героизм. Планово собирая очки идти по турниру - это не наш метод. Нам подавай пан или пропал. Сейчас как раз тот случай, иногда прокатывало. Мяч, как известно круглый.

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