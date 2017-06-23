Дмитрий Комбаров: «Будем отталкиваться от слабых и сильных сторон Мексики»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров назвал сборную Мексики весьма серьезным соперником. Именно с этой командой предстоит встретиться россиянам в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций. Игра состоится в субботу, 24 июня в Казани, в 18:00 по московскому времени.

– Все в наших руках. Нам подходит лишь один результат — победа над Мексикой, к этому и будем стремиться.

– Что можете сказать про сборную Мексики?

– На Кубке конфедераций вообще нет легких соперников, турнир очень серьезный. В России собрались многие ведущие сборные мира и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика — очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними — и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определенные наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться.

– Были мысли, что Новая Зеландия сможет отобрать очки у Мексики и тем самым помочь сборной России в борьбе за выход из группы?

– Мы об этом даже не думаем. Мы сконцентрированы на собственной игре. В любом случае все зависит от нас самих.