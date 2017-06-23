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    Защитник сборной Камеруна: «99 процентов, что Россия победит Мексику»

    Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку после матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 с командой Австралии (1:1) поделился впечатлениями от игры на стадионе «Санкт-Петербург». Также футболист, ранее выступавший за «Краснодар» и «Ахмат» оценил шансы российской сборной на выход в полуфинал турнира.

    – Вы уже играли в Петербурге на «Петровском». Как вам новый стадион?

    – Он очень красивый. Россия становится большой футбольной страной.

    – В сборной России играют ваши бывшие партнеры Федор Кудряшов и Игорь Смольников. Не общались с ними?

    – Не общался, но по телевизору я за ними следил. Здорово, что они попали в сборную на Кубок конфедераций.

    – Как оцените шансы сборной России на Кубке конфедераций?

    – 99 процентов, что Россия победит Мексику и выйдет из группы.

    Матч Мексика – Россия пройдет в субботу, 24 июня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 00:27
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 15:26

      Его слова, да нашим в уши.... Тяжеловато будет... Шустрые они, заряженные... Но надо!... А то потом несколько месяцев только кости будут перебирать... Да свершится прогноз далёкого африканского парня!!!!....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Полная Канистра 23 июня 2017, 15:32

      Юмор, оптимизм, надежда.... Да хоть что... Людям радость нужна... Положительные эмоции...

      1
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      ...
      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > insider_retro 24 июня 2017, 12:46

      Д-да.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 июня 2017, 09:11

      Надежда умирает последней)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 23 июня 2017, 08:41

      3÷0 мучачи виебут этих деревяшек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 июня 2017, 07:33

      Странно, что про великого Путина ничего нет... Не порядок, Бомбардир :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > la verdad 24 июня 2017, 12:42

      L

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июня 2017, 06:59

      Адольф явно болеет за сборную Россию....мы тоже на это надеемся)))

      1
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > a-rakhmatov 24 июня 2017, 12:40

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      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 июня 2017, 06:26

      Может судьи помогут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Ще Гевара 23 июня 2017, 15:28

      ....нужный ветер дунет, звёзды сойдутся...

      0
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > insider_retro 24 июня 2017, 12:40

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      2
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > Ще Гевара 24 июня 2017, 12:40

      q

      2
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 23 июня 2017, 05:44

      Нашим бы футболистам, такую уверенность...

      2
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > STALKER27 24 июня 2017, 12:40

      h

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 июня 2017, 05:41

      ну может быть он будет прав

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > СОКОЛ САРАТОВ 24 июня 2017, 12:47

      Не-а.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 июня 2017, 05:32

      Африканец, а леща бросает по русски.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > Дядя Серёжа 24 июня 2017, 12:39

      v

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 23 июня 2017, 04:12

      По полю рассыпал я горстью горошин,
      Всего лишь одиннадцать..,
      Но раза в три,
      Сильней у противника,
      Есть та "горошинка", что "Чичарито"
      Зовут все они...
      Можем подставить им стену Кремлёвскую,
      Можем ракетами их победить...
      Только, ребята, давайте без этого...
      Нужно футбольную Русь возродить!..
      Под флагом Российским,
      Под знамёнами Родины
      Команду свою мы поддержим с тобой!
      И пусть между клубами у нас есть вопросы,
      За сборную будем болеть, как за свой..!

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > Bivaliy67 24 июня 2017, 12:49

      и я

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