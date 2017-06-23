Защитник сборной Камеруна: «99 процентов, что Россия победит Мексику»

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку после матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 с командой Австралии (1:1) поделился впечатлениями от игры на стадионе «Санкт-Петербург». Также футболист, ранее выступавший за «Краснодар» и «Ахмат» оценил шансы российской сборной на выход в полуфинал турнира.

– Вы уже играли в Петербурге на «Петровском». Как вам новый стадион?

– Он очень красивый. Россия становится большой футбольной страной.

– В сборной России играют ваши бывшие партнеры Федор Кудряшов и Игорь Смольников. Не общались с ними?

– Не общался, но по телевизору я за ними следил. Здорово, что они попали в сборную на Кубок конфедераций.

– Как оцените шансы сборной России на Кубке конфедераций?

– 99 процентов, что Россия победит Мексику и выйдет из группы.

Матч Мексика – Россия пройдет в субботу, 24 июня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.