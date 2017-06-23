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  • Защитник сборной Камеруна: «99 процентов, что Россия победит Мексику»

Защитник сборной Камеруна: «99 процентов, что Россия победит Мексику»

23 июня 2017, 00:27
41

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку после матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 с командой Австралии (1:1) поделился впечатлениями от игры на стадионе «Санкт-Петербург». Также футболист, ранее выступавший за «Краснодар» и «Ахмат» оценил шансы российской сборной на выход в полуфинал турнира.

– Вы уже играли в Петербурге на «Петровском». Как вам новый стадион?

– Он очень красивый. Россия становится большой футбольной страной.

– В сборной России играют ваши бывшие партнеры Федор Кудряшов и Игорь Смольников. Не общались с ними?

– Не общался, но по телевизору я за ними следил. Здорово, что они попали в сборную на Кубок конфедераций.

– Как оцените шансы сборной России на Кубке конфедераций?

– 99 процентов, что Россия победит Мексику и выйдет из группы.

Матч Мексика – Россия пройдет в субботу, 24 июня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Мексика Камерун Тейку
Комментарии (41)
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zico2205
1498167031
Не пристало как то русским каким то Адольфам верить....Одному уже поверили в сорок первом....
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savdail
1498167965
Ну, если Тейку сказал, то это верняк - 99:1, что Россия выиграет.
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Дядя Серёжа
1498185149
Африканец, а леща бросает по русски.
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STALKER27
1498185864
Нашим бы футболистам, такую уверенность...
Ответить
Ще Гевара
1498188387
Может судьи помогут.
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a-rakhmatov
1498190365
Адольф явно болеет за сборную Россию....мы тоже на это надеемся)))
Ответить
la verdad
1498192409
Странно, что про великого Путина ничего нет... Не порядок, Бомбардир :)))
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abhvfdtcn
1498196479
3÷0 мучачи виебут этих деревяшек
Ответить
dyema
1498198292
Надежда умирает последней)))
Ответить
insider_retro
1498220781
Его слова, да нашим в уши.... Тяжеловато будет... Шустрые они, заряженные... Но надо!... А то потом несколько месяцев только кости будут перебирать... Да свершится прогноз далёкого африканского парня!!!!....
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