Кубок конфедераций. Сборные Германии и Чили победителя не выявили

Встреча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между командами Германии и Чили завершилась ничьей 1:1. В начале первого тайма счет открыл Алексис Санчес, став лучшим бомбардиром в истории национальной сборной. В концовке первой половины счет сравнял Ларс Штиндль.

Кубок конфедераций. Групповой этап. Группа B. 2-й тур

Германия – Чили – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Санчес, 6; 1:1 – Штиндль, 41.

Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Мустафи, Гектор, Руди, Джан, Киммих, Горецка, Дракслер, Штиндль.

Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Босежур, Эрнандес, Диас, Арангис, Видаль, Варгас, Санчес.

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