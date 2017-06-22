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    Кубок конфедераций. Сборные Германии и Чили победителя не выявили

    Встреча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между командами Германии и Чили завершилась ничьей 1:1. В начале первого тайма счет открыл Алексис Санчес, став лучшим бомбардиром в истории национальной сборной. В концовке первой половины счет сравнял Ларс Штиндль.

    Кубок конфедераций. Групповой этап. Группа B. 2-й тур

    Германия – Чили – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Санчес, 6; 1:1 – Штиндль, 41.

    Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Мустафи, Гектор, Руди, Джан, Киммих, Горецка, Дракслер, Штиндль.

    Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Босежур, Эрнандес, Диас, Арангис, Видаль, Варгас, Санчес.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 22:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2017, 10:04

      Классный получился матч!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 23 июня 2017, 00:17

      Ожидал репетицию финала... Разочаровался... Не хочу теперь такой финал.))))

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 июня 2017, 00:04

      Хороший матч!!!

      1
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      Рейтинг: +6941

      Красногорск_Фан 22 июня 2017, 23:51

      Чилийцы вызывают симпатии. И разумные и не разумные. А Немцы работают. И в такой ситуации сердце на стороне Чили.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 июня 2017, 23:18

      Третий состав Германии пожалел четвёртую команду мира...

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июня 2017, 23:09

      если бы проиграли то был интересен третий тур с камеруном

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