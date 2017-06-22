Кубок конфедераций. Сборные Германии и Чили победителя не выявили

Классный получился матч!
Встреча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между командами Германии и Чили завершилась ничьей 1:1. В начале первого тайма счет открыл Алексис Санчес, став лучшим бомбардиром в истории национальной сборной. В концовке первой половины счет сравнял Ларс Штиндль.
Кубок конфедераций. Групповой этап. Группа B. 2-й тур
Германия – Чили – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Санчес, 6; 1:1 – Штиндль, 41.
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Мустафи, Гектор, Руди, Джан, Киммих, Горецка, Дракслер, Штиндль.
Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Босежур, Эрнандес, Диас, Арангис, Видаль, Варгас, Санчес.