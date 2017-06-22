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    Тим Кэйхилл: «Стадион «Санкт-Петербург» – очень красивый, как это и должно быть в России»

    Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл подвел итог матчу против команды Камеруна в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1.

    «Для нас это большой результат — мы заработали первое очко в этом турнире. Я думаю, что мы могли бы выиграть, но в конце сделали все, чтобы удержать счет. Будем ждать игры с Чили, у нас неплохие шансы. Мы должны быть храбрыми. Чили — одна из сильных команд в нашей группе.

    Камерун много атаковал? Что ж, это футбол, здесь без этого никак. Качество поля? Хорошее. Стадион очень красивый, как это и должно быть в России. Все сделано на высшем уровне, люди очень хорошо к нам относятся», – сказал 37-летний форвард «Мельбурн Сити».

    Кэйхилл вышел на поле на 70-й минуте, сменив Томи Юрича.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 21:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 июня 2017, 08:13

      Браво, наконец, ОЦЕНИЛИ!!!

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    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 23 июня 2017, 06:55

      Ну раз сам Кейхилл похвалил, тогда не зря строили.

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