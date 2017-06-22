Тим Кэйхилл: «Стадион «Санкт-Петербург» – очень красивый, как это и должно быть в России»

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл подвел итог матчу против команды Камеруна в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1.

«Для нас это большой результат — мы заработали первое очко в этом турнире. Я думаю, что мы могли бы выиграть, но в конце сделали все, чтобы удержать счет. Будем ждать игры с Чили, у нас неплохие шансы. Мы должны быть храбрыми. Чили — одна из сильных команд в нашей группе.

Камерун много атаковал? Что ж, это футбол, здесь без этого никак. Качество поля? Хорошее. Стадион очень красивый, как это и должно быть в России. Все сделано на высшем уровне, люди очень хорошо к нам относятся», – сказал 37-летний форвард «Мельбурн Сити».

Кэйхилл вышел на поле на 70-й минуте, сменив Томи Юрича.