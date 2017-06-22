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    Постекоглу: «До перерыва сборная Австралии расслабилась, и нас наказали голом»

    Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу поделился впечатлениями от встречи с Камеруном (1:1) во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

    «Был очень напряженный матч, мы контролировали лишь части игры. У сборной Австралии был на один день меньше отдыха, так что благодарен ребятам, что они выдержали. Камерун — очень эффективная команда, ловила нас на переходах, быстро убегали в контратаку, но мы здорово защищались. Наша оборона выглядела сегодня очень надежно. До перерыва мы немного расслабились, и нас наказали голом. Нам нельзя расслабляться ни на секунду», — считает специалист.

    В последнем матче группового этапа австралийцы встретятся с командой Чили. Матч состоится 25-го июня на «Открытие-арене» в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 20:52
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