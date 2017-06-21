Кубок конфедераций. Гол Роналду принес сборной Португалии победу над Россией

В матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная России на «Открытие Арене» потерпела поражение от Португалии – 0:1. Автором единственного гола стал Криштиану Роналду.

Таким образом, португальцы с четырьмя очками в активе возглавили группу А, россияне расположились на втором месте.

Кубок конфедераций. Группа А. 2-й тур

Россия – Португалия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Роналду, 8.

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Васин, Комбаров (Полоз, 68), Джикия, Глушаков, Кудряшов (Бухаров, 83), Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Геррейру (Элизеу, 66), Роналду, Андре Силва (Мартиньш, 78), Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Гомеш, Суареш, Адриен Силва (Перейра, 82).

Предупреждения: Глушаков, 27; Джикия, 72; Самедов, 76 – Пепе, 57; Бернарду Силва, 71.

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