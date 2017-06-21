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  • Кубок конфедераций. Гол Роналду принес сборной Португалии победу над Россией

Кубок конфедераций. Гол Роналду принес сборной Португалии победу над Россией

21 июня 2017, 19:52
157

В матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная России на «Открытие Арене» потерпела поражение от Португалии – 0:1. Автором единственного гола стал Криштиану Роналду.

Таким образом, португальцы с четырьмя очками в активе возглавили группу А, россияне расположились на втором месте.

Кубок конфедераций. Группа А. 2-й тур

Россия – Португалия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Роналду, 8.

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Васин, Комбаров (Полоз, 68), Джикия, Глушаков, Кудряшов (Бухаров, 83), Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Геррейру (Элизеу, 66), Роналду, Андре Силва (Мартиньш, 78), Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Гомеш, Суареш, Адриен Силва (Перейра, 82).

Предупреждения: Глушаков, 27; Джикия, 72; Самедов, 76 – Пепе, 57; Бернарду Силва, 71.

Календарь Кубка конфедераций

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Португалия
Комментарии (157)
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Челнинец
1498064082
Вот и увидели уровень Смолова, в Европе потеряется, в РФПЛ лучший нап!)
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Kollljan
1498064150
Вывод один. Наш уровень - Новая Зеландия, и не выше. Игра с никакими португалами в очередной раз показала, что в России две беды - вратарь и нападение. На чемпионате мира такой команде делать нечего.
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батог
1498064269
Ну,Сборная вроде бы состоялась ! Но, что достало (как в Спартаке) так это - обязательная подработка мяча и боязнь бить с линии штрафной!
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Опорник84
1498064349
Старались и это немного радует! К сожалению на большее мы не тянем! Обыграть Мексику будет сложно, выйти из группы проблематично!
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raritet
1498064533
С Мексикой лучше вряд ли будет. Один плюс- старались.Как могли.Передержка мяча. Нехватка техники.А что делать. Россия.
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oyabun
1498064561
Португальцы четко показали уровень нашей сборной, её место в футбольной иерархии. Много старания, минимум умения. По итогам - ни одного удара в створ ворот за игру. Да собственно и как могло быть иначе при тренере который ставит Шишкина играть в центр поля? Это что за идиотские эксперименты? Хорошо хоть во второй половине его убрал. Но было уже поздно. Если бы не сейвы Акинфеева, то счет был бы разгромным
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VVM1964
1498064782
МЫ ИМЕЕМ ТО , ЧТО ИМЕЕМ . ВТОРОЙ ТАЙМ ЕЩЕ КАК-ТО , А ПЕРВЫЙ ПРОИГРАН ВЧИСТУЮ , ПО ВСЕМ ФУТБОЛЬНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ .
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cska-62
1498064922
В первом тайме порадовали у нас только Головин и Васин. В пропущенном мяче на 8 минуте вина не только Кудряшова, но и Акинфеева. Есть вратарское правило: не успеваешь, не выходи. Игорь дернулся вперёд, и во время удара головой Роналду остался в полупозиции. Таких позиционных ошибок в ЦСКА у него не припомню. Полагаю, что она отчасти объясняется тем, что он не уверен в защитниках. Вполне обоснованно, конечно, но ошибка есть ошибка. Останься он в створе ворот, Роналду было бы куда сложнее забить. Благо Игорь реабилитировался на 32 минуте, отразив мощный удар всё того же Роналду с угла вратарской, когда тот играючи обыграл Васина, а Кудряшов опять не смог помешать ему нанести удар! Васин, надо сказать, играл надёжно, и был лучшим из наших защитников, но Роналду есть Роналду. Весь первый тайм португальцы переигрывали наших в подборах мяча, грамотных забеганиях игроков атаки и малым количеством технического брака. Лишь Головин что-то толковое пытался у наших организовать, да Жирков пару раз неплохо подключался к атаке, но без особого успеха. Смолова португальцы выключили из игры начисто! Счёт первого тайма 1:0 в пользу португальцев по игре. Ещё хорошо, что он не оказался более крупным. Пока сборная России просто беспомощна. Во втором тайме опять лучшим у нас был Головин, который после замены Шишкина на Ерохина опустился ниже, стал больше играть в опорной зоне, но опять был мотором всей команды. Селекционеры топ-клубов начеку! Спасение ворот Акинфеевым на 50 минуте из разряда незабываемых свершений Чудотворца. Андре Силва, переиграв в воздухе Джикия, бил в угол ворот и в противоход Игорю, но Акинфеев сумел среагировать и достать этот мяч рукой! Буффон и Нойер нервно курят у телеэкрана. В последний 30 минут матча сборная России заметно оживилась. Стали заметны не только Головин и Жирков, но и Самедов и Смолов. Хорошо включился в игру заменивший Комбарова Полоз. Но для результата нужно ещё и бить по воротам, а не только проводить комбинации, а за 90 минут матча ни одного удара по воротам португальцев не было. В дополнительные же 4 минуты их было сразу четыре, включая навес, который чуть не привёл к голу, и опасный удар головой Джикия чуть выше перекладины. Удары отчаяния Смолова были не сильными и опасности не представляли. Было ли нарушение правил на вышедшим на замену Бухарове или нет, не знаю. Повтора нам не показали. Спасибо за это Канделаки, которую давно пора отправлять за русофобию на родину. Без права посещения России пожизненно! Результат по игре. И счёт мог бы быть куда более крупным.
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ArReal
1498065676
Картинка отвратительная -никого не видно...А про повторы - вообще молчу - Повтора с пенальти на Бухаровым так и не дождался!!!Какой там ЧМ...повторы даже не могут показать толком...
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shurik45
1498066953
Первый тайм имени Черчесова! Вариант с Шишкиным в опорной зоне ,уже по умолчанию был провальным. Естественно это отразилось и на игре в обороне,особенно на месте левого крайнего . Комбаров вновь неуверенно действовал на своем фланге , думаю Спартаку стоит задуматься над этим в преддверии сезона ЧР и ЛЧ.
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