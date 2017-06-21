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    Кубок конфедераций. Гол Роналду принес сборной Португалии победу над Россией

    В матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная России на «Открытие Арене» потерпела поражение от Португалии – 0:1. Автором единственного гола стал Криштиану Роналду.

    Таким образом, португальцы с четырьмя очками в активе возглавили группу А, россияне расположились на втором месте.

    Кубок конфедераций. Группа А. 2-й тур

    Россия – Португалия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Роналду, 8.

    Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Васин, Комбаров (Полоз, 68), Джикия, Глушаков, Кудряшов (Бухаров, 83), Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

    Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Геррейру (Элизеу, 66), Роналду, Андре Силва (Мартиньш, 78), Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Гомеш, Суареш, Адриен Силва (Перейра, 82).

    Предупреждения: Глушаков, 27; Джикия, 72; Самедов, 76 – Пепе, 57; Бернарду Силва, 71.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 19:52
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    Комментарии136
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      Рейтинг: +563

      tank219 22 июня 2017, 10:07

      Президент лет 5 тому сказал, что мы догоним Португалию по ВВП. Вчера я ждал, может догоним по счету. Хреновые мы догоняльщики.

      1
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      Рейтинг: +198

      ded-53 22 июня 2017, 09:36

      Шишкину в сборной делать нечего

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 22 июня 2017, 07:26

      Ничего , Мексику выиграем и поедем дальше

      0
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      ...
      Рейтинг: +563

      tank219 > nelez 22 июня 2017, 10:00

      дальше некуда

      0
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 22 июня 2017, 06:39

      Вечно тащит в состав своего любимого Шишку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 июня 2017, 02:21

      Матч проиграл Черчесов, к нему один вопрос: какой хера или хрена (кому как угодно) с первых минут не вышли Ерохин и Полоз?? Что это был за стартовый состав, один только Головин созидательный в центре поля. Во втором тайме имели шанс забить. Но нужно совершенно другой стартовый состав выпускать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 июня 2017, 01:08

      Когда-то мы были сильнее Албании, Кипра, Андорры. Кончились те времена. Грустно

      3
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      ...
      Рейтинг: +202

      Ronko > APchelov 22 июня 2017, 01:31

      Мы все еще лучше Новой Зеландии

      3
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      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Ronko 22 июня 2017, 02:14

      Ну а с Андоррой попробуй еще скатать на выезде. На их сказочной поляне, там только Витя Онопко божил!

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Ronko 22 июня 2017, 08:35

      еще не факт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 22 июня 2017, 00:49

      Черчесов-лох

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > yarik1_78 22 июня 2017, 02:15

      Лёню жалко, подставили змеи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 июня 2017, 00:36

      После чемпионата Европы 1988-го,наша сборная,участвуя в каком либо турнира,только один раз(?!),при Хиддинге вышла из группы... Только один раз! За 30 лет. А теперь надо победить мексикацев... Как это сделать без тренера то???

      4
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > dzhanavar 22 июня 2017, 02:15

      Как это сделать без голов?)

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 04:45

      Как вообще это сделать?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Дядя Серёжа 22 июня 2017, 10:38

      )))

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 июня 2017, 00:12

      Сыграли слабовато.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > VeniaminS 22 июня 2017, 08:37

      это Португалия сыграла слабовато, а мы на своем уровне

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 июня 2017, 23:47

      Думаю Мексика нам больше натолкает.....

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