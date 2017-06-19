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  • Будогосский: «Футбол с видеоповторами – это уже совершенно другая игра»

Будогосский: «Футбол с видеоповторами – это уже совершенно другая игра»

19 июня 2017, 17:22
54

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский скептически относится к введению системы видеоповтров. По его словам, из-за этого футбол может стать совершенно другой игрой. Также руководитель подчеркнул, что даже с использованием видеопомощника можно допустить ошибку.

«Я уже раньше высказывал свою позицию по поводу системы видеоповторов, я не поменял свою позицию. Меня объявили ретроградом. Футбол с видеоповторами – это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Лучшее – это всегда враг хорошего. Каждый раз останавливать игру, просматривать что-то… Не знаю, может, кому-то это интересно. Это серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола. Я высказываю свое мнение не как глава департамента, а как человек, который 49 лет занимается судейством и инспектированием.

Не факт, что то решение, которое будет принято после просмотра повтора, -будет принято верно. Человек, просматривающий повтор во время матча, тоже может допустить ошибку. Зачем тогда надо было вводить дополнительных судей за воротами? Какой смысл? Дополнительный судья за воротами – вообще инородное тело. После матча я смотрю по пять-шесть фрагментов одного эпизода. На одном фрагменте судья прав, на другом – не прав. Я могу прокрутить видео, увеличить, остановить, ускорить. А в футболе-то игра стоит, не идет.

Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении. Единственная система, которую необходимо было внедрить в футболе – это система определения взятия ворот. Вот это действительно было необходимо», – сказал Будогосский.

Система видеоповторов используется на проходящем ныне Кубке конфедераций в России. На турнире арбитры уже несколько раз благодаря помощнику принимали верные решения.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (54)
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ФК_Полоцк
1497882780
Видеоповторы убивают дух игры, уникальность.
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diadushka
1497883072
конечно другая игра становится, футбол станет честным, и никакой игры для судей не останется! А как вам продажным судьям тогда играть на чьей-либо стороне?
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семёнычев
1497883463
Не пиздите,!!! Футбол вашего детства мог обойтись шелобанами, а тут бабки стригут не хило... И похоже закрытие кормушки вызывает печаль и воспоминания о голопузом детстве...
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marslond
1497883528
Судьи ещё не разобрались, надо время. Отлаженная система будет давать результат, станет больше объективности и справедливости. Бавария и ПСЖ вылетели из ЛЧ из-за судей в СМИ это событие обсуждали неделями. Сейчас минутку подождать и всё норм, всё-равно без видеоповторов спорили с судьёй, теперь просто ждут в стронке, по времени тоже самое.
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T 72
1497883531
Ничего они не убьют,на кубке сейчас они действуют и ничего не портят,хотя нет,убьют-кормушку судейскую
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bset
1497883701
Вот пример с прошедшими матчами. Забили гол. Пропустившая команда остановилась и пошла к центру поля. Забившая команда радуется голу. Потом показывают повтор гола, пока разбегутся все и начнут разводить мяч. За это время судья уже успевает просмотреть эпизод. Никакой дополнительной остановки. Максимум 10 сек. Зато какой нерв это добавляет. Ждал гола, вот его наконец забили. И тут вдруг повтор смотрят. И ждешь - отменят или нет. А после оглашения результата новые эмоции. При этом несправедливых голов станет в разы меньше.
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Asbjorn
1497883769
надеюсь убьет продажность судей,джордано бруно блин,,еще бы себя к лику святых причислил ,а повторы нормально работают,что показывает КК
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FanatSerj
1497884877
ой не жужи, "каждый раз останавливать игру" , в футболе не много мячей забивается, вполне нормально проверять их на правильность. Из за судей страдают игроки, тренера и миллионы болельщиков, в жопу такое судейство, чем более оно справедливым будет тем лучше. А то порой из за судей футбол отходит на второй план и миллионы людей смотрят на одного клоуна.
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splint1989
1497891114
игра останавливается на 10-20 сек, и да судей на поле будет достаточно 3-х.Так что видеоповторы это круто!!!
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карасевщина
1497891744
конечно другая честная открытая где мешкам не выжить
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