Будогосский: «Футбол с видеоповторами – это уже совершенно другая игра»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский скептически относится к введению системы видеоповтров. По его словам, из-за этого футбол может стать совершенно другой игрой. Также руководитель подчеркнул, что даже с использованием видеопомощника можно допустить ошибку.

«Я уже раньше высказывал свою позицию по поводу системы видеоповторов, я не поменял свою позицию. Меня объявили ретроградом. Футбол с видеоповторами – это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Лучшее – это всегда враг хорошего. Каждый раз останавливать игру, просматривать что-то… Не знаю, может, кому-то это интересно. Это серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола. Я высказываю свое мнение не как глава департамента, а как человек, который 49 лет занимается судейством и инспектированием.

Не факт, что то решение, которое будет принято после просмотра повтора, -будет принято верно. Человек, просматривающий повтор во время матча, тоже может допустить ошибку. Зачем тогда надо было вводить дополнительных судей за воротами? Какой смысл? Дополнительный судья за воротами – вообще инородное тело. После матча я смотрю по пять-шесть фрагментов одного эпизода. На одном фрагменте судья прав, на другом – не прав. Я могу прокрутить видео, увеличить, остановить, ускорить. А в футболе-то игра стоит, не идет.

Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении. Единственная система, которую необходимо было внедрить в футболе – это система определения взятия ворот. Вот это действительно было необходимо», – сказал Будогосский.

Система видеоповторов используется на проходящем ныне Кубке конфедераций в России. На турнире арбитры уже несколько раз благодаря помощнику принимали верные решения.