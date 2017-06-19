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    Будогосский: «Футбол с видеоповторами – это уже совершенно другая игра»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский скептически относится к введению системы видеоповтров. По его словам, из-за этого футбол может стать совершенно другой игрой. Также руководитель подчеркнул, что даже с использованием видеопомощника можно допустить ошибку.

    «Я уже раньше высказывал свою позицию по поводу системы видеоповторов, я не поменял свою позицию. Меня объявили ретроградом. Футбол с видеоповторами – это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Лучшее – это всегда враг хорошего. Каждый раз останавливать игру, просматривать что-то… Не знаю, может, кому-то это интересно. Это серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола. Я высказываю свое мнение не как глава департамента, а как человек, который 49 лет занимается судейством и инспектированием.

    Не факт, что то решение, которое будет принято после просмотра повтора, -будет принято верно. Человек, просматривающий повтор во время матча, тоже может допустить ошибку. Зачем тогда надо было вводить дополнительных судей за воротами? Какой смысл? Дополнительный судья за воротами – вообще инородное тело. После матча я смотрю по пять-шесть фрагментов одного эпизода. На одном фрагменте судья прав, на другом – не прав. Я могу прокрутить видео, увеличить, остановить, ускорить. А в футболе-то игра стоит, не идет.

    Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении. Единственная система, которую необходимо было внедрить в футболе – это система определения взятия ворот. Вот это действительно было необходимо», – сказал Будогосский.

    Система видеоповторов используется на проходящем ныне Кубке конфедераций в России. На турнире арбитры уже несколько раз благодаря помощнику принимали верные решения.

    Источник: Р-Спорт

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    19.06.2017 17:22
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 июня 2017, 10:34

      Видео повтор - это тема! Да, надо привыкнуть, но зато ни кто не будет вопить о проблеме с судейством за бабки)) Это когда на дорогах стали камеры вешать, так и стало меньше этих "предпринимателей" в погонах...

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 20 июня 2017, 00:39

      Ну правильно, теперь это лашпеку газпрём и прочие индивиды на лапу уже не задвинут, ибо от судьи теперь меньше зависит.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 20:02

      конечно другая честная открытая где мешкам не выжить

      2
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      Рейтинг: +370

      splint1989 19 июня 2017, 19:51

      игра останавливается на 10-20 сек, и да судей на поле будет достаточно 3-х.Так что видеоповторы это круто!!!

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > splint1989 19 июня 2017, 19:53

      и никаких подкупов судий, т.к. если человек на видоеповторе примет не верное решение то это может быть уже заведено уголовное дело на этого человека

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 19:39

      Так оно и понятно ! Когда система видеоповторов полностью заработает , департамент инспектирования будет просто не нужен . И причем здесь Джордано Бруно ???!

      2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 июня 2017, 19:31

      Конечно, теперь то ваше влияние стремится к нулю. Лучше свали, а не оставайся на своём мнении.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 июня 2017, 19:06

      У каждого нового, есть сторонники старого,но они еденицы. Будогоский -"Бруно" похоже не созрел для новшеств ,потому что его сейчас в большей степени всё устраивает в судействе . Он так и живёт 49 лет в "футболе своего детства". Но время многое меняет, а когда всё будет честно и справедливо ,динамика и зрелищность футбола, никак не пострадает.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 июня 2017, 19:05

      Да что можно ждать от старого пердуна? Он и компьютеров наверняка боится, ему "на бумаге понятнее".. Хрень это все - про динамику игры и т.п. И про то, что судья имеет право на ошибку - тоже хрень. Толпа молодых ребят портит себе здоровье, иногда тупо "ломается" на поле, теряет шансы завоевать титул или просто уверенность в себе - для того, чтобы единицы насыщенных трюков пользовались своим "правом на ошибку"? Никакая они - не часть игры. Они - обслуга. Не справляются (а они не справляются) - менять на "роботов" где только возможно

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 июня 2017, 19:03

      вот уж кто кто, а Будогосский должен быть всеми 4-мя ногами за видеоповторы в РФПЛ и вообще в футболе, потому что столько откровенно некачественных судейских решений, как в этом сезоне РФПЛ, не было ещё никогда в истории российского и советского футбола

      А в СССР после таких косяков судей в матчах, Глава департамента судейства застрелился бы в туалете

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 июня 2017, 19:01

      Про судей за воротами верно сказал! На х... они нужны! А в остальном...! Извините меня, но по 2-3 минуты игроки валяются на поле без причины, затягивая матч-это украшает нынешний футбол? Так чем может помешать 40 секунд просмотра видеоповтора? Сейчас на Кубке перебарщивают! Нужно смотреть только спорные моменты, а смотрят все голы, вот от этого и разногласия! Но Будогосского не убедить! У него "кормушка" уплывает! А если еще и видео судьи будут другого подчинения и главнее ведомство, то Будогосский будет 0 без палочки! Вот этого он и боится!

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