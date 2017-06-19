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    «Милан» нацелился на Насри

    «Милан» нацелен на приобретение полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри.

    Ранее 29-летний игрок заявлял, что у него нет никакого будущего в команде Хосепа Гвардиолы. «Горожане» хотят либо отдать француза в аренду, либо продать. Помимо «россонери» на хавбека претендуют «Фенербахче», «Галатасарай» и «Шанхай Шэньхуа».

    В прошедшем сезоне Насри выступал на правах аренды в «Севилье». За «рохибланкос» он провел 31 матч, забил три гола и отметился тремя результативными передачами. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Football Espana

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    19.06.2017 15:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 16:26

      Выбор увеличивается - Ставки повышаются ! МС не прогадает !

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июня 2017, 16:20

      Самир очень сильный игрок, правда с тяжелым характером ( хотя у кого из талантливых людей хороший характер) ,Милану очень нужны такие игроки как Насри , Желаю удачи если трансфер состоится Самиру в Милане.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:59

      Нацелен.... Да ни собьётся их прицел... Были у СН времена и получше....

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