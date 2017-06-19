«Милан» нацелился на Насри

«Милан» нацелен на приобретение полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри.

Ранее 29-летний игрок заявлял, что у него нет никакого будущего в команде Хосепа Гвардиолы. «Горожане» хотят либо отдать француза в аренду, либо продать. Помимо «россонери» на хавбека претендуют «Фенербахче», «Галатасарай» и «Шанхай Шэньхуа».

В прошедшем сезоне Насри выступал на правах аренды в «Севилье». За «рохибланкос» он провел 31 матч, забил три гола и отметился тремя результативными передачами. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2019 года.