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  • Канчельскис: «Зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени»

Канчельскис: «Зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени»

18 июня 2017, 23:05
21

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выступил против системы видеоповторов в футболе. По его мнению, видеоповторы замедляют игру.

«Мы наблюдали систему видеоповторов еще в матче Франция – Англия. Там в одном из спорных моментов не было пенальти, а после просмотра его назначили. Где они увидели одиннадцатиметровый? Непонятно. Это наглядно показывает, что такие просмотры не помогают, а только замедляют игру. На просмотре повторов тоже люди сидят, и они также могут ошибаться. Лично я не вижу в системе видеоповторов никакого улучшения. Мне кажется, здесь не надо ничего менять. Нужно оставить все так, как было.

– В матче Камерун – Чили последним не засчитали гол, якобы забитый из офсайда…

– Вот я и говорю, зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени. Ничего этого не нужно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Канчельскис Андрей
Комментарии (21)
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Garrincha58
1497816491
дурак
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insider_retro
1497816912
Чем замедляют?... Времени на принятие решения уходило 30-60 сек..... Игроки дольше валяются на поле вымаливая что-либо и судью всей командой осаждают бесполезно думая, что судья отменит решение.... Вот где время тратится....
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Asbjorn
1497817326
нормально все,не так уж много времени и уходит,а польза есть
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shurik45
1497817485
Возможно процент зрелищности видеофиксация и снизит ,но мы получаем взамен справедливое решение спорных моментов в матче. И в правду, игроки на поле дольше валяются или идут на смену через все поле.
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Тазит
1497818638
А по мне, так вещь очень полезная...
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savdail
1497820076
Удивительные люди в футболе. Везде понимают зачем повторы, а эти не понимают. А эта странная фраза: "Ошибки - это часть футбола". Странная, если не сказать больше.
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Muhammed-666
1497829778
Потерянное время добавляют.. А повторы нужны, хотя бы чтоб удалять к черту этих наглых симулянтов, а то футбол в последнее время превратился в сплошную симуляцию!!
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Gornostay
1497841654
Интересно как оценят нововведение в Европе? То что видеоповтор будет-однозначно. Согласен , что борьба с симулянтами и теми кто бьет исподтишка -приоритетно
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fanchik
1497850532
Кончельскис как тренер со своей командой играет" условно"в финале ,и вдруг судья ошибается на последних минутах и ставит пенальти (или гол забивается из вне игры)и его команда лишается чемпионства.Миллионы зрителей у экранов тв видят в повторах чудовищную не справедливость и ошибку судьи,но Кончельскис сказал на"фига" эти видеоповторы они замедляют игру.Интересно посмотреть на его реакцию, когда увидит всё в видеоповторе после игры.А видеоповторы придут, как пришли в хоккей,теннис всё будет совершенствоваться и глупо этому противиться,справедливость и честность никто не отменял.Ну а судьям может перестанут давать на "лапку" ,а может нет, вопрос?
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Дядя Серёжа
1497857652
Вопрос уже решённый, так что не надо плеваться на камеры, картинку испортишь.
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