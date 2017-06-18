Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «Зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выступил против системы видеоповторов в футболе. По его мнению, видеоповторы замедляют игру.

    «Мы наблюдали систему видеоповторов еще в матче Франция – Англия. Там в одном из спорных моментов не было пенальти, а после просмотра его назначили. Где они увидели одиннадцатиметровый? Непонятно. Это наглядно показывает, что такие просмотры не помогают, а только замедляют игру. На просмотре повторов тоже люди сидят, и они также могут ошибаться. Лично я не вижу в системе видеоповторов никакого улучшения. Мне кажется, здесь не надо ничего менять. Нужно оставить все так, как было.

    – В матче Камерун – Чили последним не засчитали гол, якобы забитый из офсайда…

    – Вот я и говорю, зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени. Ничего этого не нужно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 10:34

      Вопрос уже решённый, так что не надо плеваться на камеры, картинку испортишь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 19 июня 2017, 13:59

      У нас китайских камер наберут
      И потом хрен что разберут,
      И плевать на них не надо,
      Они сразу такие как надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 июня 2017, 08:35

      Кончельскис как тренер со своей командой играет" условно"в финале ,и вдруг судья ошибается на последних минутах и ставит пенальти (или гол забивается из вне игры)и его команда лишается чемпионства.Миллионы зрителей у экранов тв видят в повторах чудовищную не справедливость и ошибку судьи,но Кончельскис сказал на"фига" эти видеоповторы они замедляют игру.Интересно посмотреть на его реакцию, когда увидит всё в видеоповторе после игры.А видеоповторы придут, как пришли в хоккей,теннис всё будет совершенствоваться и глупо этому противиться,справедливость и честность никто не отменял.Ну а судьям может перестанут давать на "лапку" ,а может нет, вопрос?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 19 июня 2017, 06:07

      Интересно как оценят нововведение в Европе? То что видеоповтор будет-однозначно.
      Согласен , что борьба с симулянтами и теми кто бьет исподтишка -приоритетно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 19 июня 2017, 05:53

      просто затянется игра

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > sprint5 19 июня 2017, 08:24

      Сначала может и затянется,
      Но со временем отладится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 19 июня 2017, 02:49

      Потерянное время добавляют.. А повторы нужны, хотя бы чтоб удалять к черту этих наглых симулянтов, а то футбол в последнее время превратился в сплошную симуляцию!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 01:09

      Да дело непривычное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 19 июня 2017, 00:43

      А для чего тогда нужен судья теперь? Смысл его прибывания на поле?) Если уж на то пошло)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Houston 19 июня 2017, 17:13

      Он принимает решение - засчитывать или нет, назначать или нет.... Он же не всеглазый... Тут по ТВ после повтора и то не всегда разберёшь....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 19 июня 2017, 00:09

      До чего дошёл прогресс - было времени
      в обрез, ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 19 июня 2017, 00:07

      Удивительные люди в футболе. Везде понимают зачем повторы, а эти не понимают. А эта странная фраза: "Ошибки - это часть футбола". Странная, если не сказать больше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      kolkarod88 19 июня 2017, 00:04

      Вообще-то гол засчитали... 0-2

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 > kolkarod88 19 июня 2017, 02:47

      Там ещё момент был в первом тайме где отменили гол!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11