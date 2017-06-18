Канчельскис: «Зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выступил против системы видеоповторов в футболе. По его мнению, видеоповторы замедляют игру.

«Мы наблюдали систему видеоповторов еще в матче Франция – Англия. Там в одном из спорных моментов не было пенальти, а после просмотра его назначили. Где они увидели одиннадцатиметровый? Непонятно. Это наглядно показывает, что такие просмотры не помогают, а только замедляют игру. На просмотре повторов тоже люди сидят, и они также могут ошибаться. Лично я не вижу в системе видеоповторов никакого улучшения. Мне кажется, здесь не надо ничего менять. Нужно оставить все так, как было.

– В матче Камерун – Чили последним не засчитали гол, якобы забитый из офсайда…

– Вот я и говорю, зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени. Ничего этого не нужно.