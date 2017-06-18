Кубок конфедераций. Голы Видаля и Варгаса позволили Чили обыграть Камерун

В матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Чили переиграла команду Камеруна. Встреча, которая проходила сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Хуана Антонио Пицци.
Голы в этом поединке забили Артуро Видаль и Эдуардо Варгас.
Кубок конфедераций. Группа B. 1-й тур
Голы: 0:1 – Видаль, 81; 0:2 – Варгас, 90.
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум, Сиани (Нгамалеу, 86), Ангисса, Муканджо, Бассогог, Абубакар.
Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Арангис (Сильва, 71), Диас, Босежур, Фуэнсалида (Валенсия, 64), Видаль, Варгас, Пуч (Санчес, 58).
Источник: Бомбардир.ру