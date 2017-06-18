Роналду не пришел на пресс-конференцию после матча с Мексикой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не пришел на пресс-конференцию после матча группового этапа Кубка конфедераций со сборной Мексики (2:2).

Напомним, что 32-летний форвард был признан лучшим футболистом этого поединка. Согласно регламенту турнира, лучший игрок обязан явиться на послематчевую пресс-конференцию, однако Роналду проигнорировал встречу с журналистами.

«Как только Роналду обработают колено, он выйдет в микст-зону для общения с журналистами», – заявил представитель организаторов турнира.