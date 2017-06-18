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    Роналду не пришел на пресс-конференцию после матча с Мексикой

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не пришел на пресс-конференцию после матча группового этапа Кубка конфедераций со сборной Мексики (2:2).

    Напомним, что 32-летний форвард был признан лучшим футболистом этого поединка. Согласно регламенту турнира, лучший игрок обязан явиться на послематчевую пресс-конференцию, однако Роналду проигнорировал встречу с журналистами.

    «Как только Роналду обработают колено, он выйдет в микст-зону для общения с журналистами», – заявил представитель организаторов турнира.

    Источник: ТАСС

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    18.06.2017 21:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 01:11

      Ответы надо ещё придумать.тяжко ему будет на п.к-ции

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 июня 2017, 23:09

      Избежал вопросов про переход с Реала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 июня 2017, 22:13

      Не барское это дело с чернью общаться...

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