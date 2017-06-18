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  • Черчесов хотел бы, чтобы сборная России играла так же, как «Бавария» под руководством Хайнкеса

Черчесов хотел бы, чтобы сборная России играла так же, как «Бавария» под руководством Хайнкеса

18 июня 2017, 14:33
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хотел бы, чтобы его подопечные действовали на поле так же, как «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса.

Отметим, что по итогам сезона-2012/13 мюнхенский клуб во главе с немецким специалистом сделал требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

«Это не столько моя идея, сколько идея футбола: играть. Просто бороться и бежать – это другой вид спорта. Стиль зависит от того, с кем мы играем. Следующий соперник на Кубке конфедераций-2017 сильнее, он не позволит нам контролировать мяч. Поэтому мы будем более гибкими.

Было бы идеально, если бы мы заиграли так, как «Бавария» при Юппе Хайнкесе. Та «Бавария» двигалась непосредственно к воротам, а не играла поперек поля. Это был эффективный, успешный футбол. Мы пока только пытаемся настроить эту систему. Зачастую соперники на каких-то отрезках матча были даже лучше, чем мы», – приводит слова Черчесова Der bund.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Бавария Черчесов Станислав Хайнкес Юпп
Комментарии (7)
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exreporter
1497785813
да все верно. только нужно работать над техникой, чтобы не терять мяч. и работать над единоборствами, чтобы его забирать. Выпадая в этом - мы и отдавали порой инициативу Зеландии.
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BarStep
1497786771
По логике нужно тогда пригласить Хайнкеса?!...
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mihail200606
1497787443
Купить Баварию и хайнкеса тогда...
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Masteralex
1497789463
Ага, и чтобы копейка ездила как мерседес, а балтика-7 на вкус была как гиннес. Эх, мечты, мечты
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a-rakhmatov
1497789690
Для этого Черчесову надо дойти до уровня Юппа Хайнкеса и натурализовать пяток - десяток игроков топ класса)))
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diadushka
1497790472
Период Хайнкеса - один из лучших времен Баварии! Даже если сборная России будет играть как Бавария в свои самые худшие времена - прогресс уже налицо будет)
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stream15
1497790664
Для этого в сборной не должно быть спартака.
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