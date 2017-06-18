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    Черчесов хотел бы, чтобы сборная России играла так же, как «Бавария» под руководством Хайнкеса

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хотел бы, чтобы его подопечные действовали на поле так же, как «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса.

    Отметим, что по итогам сезона-2012/13 мюнхенский клуб во главе с немецким специалистом сделал требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

    «Это не столько моя идея, сколько идея футбола: играть. Просто бороться и бежать – это другой вид спорта. Стиль зависит от того, с кем мы играем. Следующий соперник на Кубке конфедераций-2017 сильнее, он не позволит нам контролировать мяч. Поэтому мы будем более гибкими.

    Было бы идеально, если бы мы заиграли так, как «Бавария» при Юппе Хайнкесе. Та «Бавария» двигалась непосредственно к воротам, а не играла поперек поля. Это был эффективный, успешный футбол. Мы пока только пытаемся настроить эту систему. Зачастую соперники на каких-то отрезках матча были даже лучше, чем мы», – приводит слова Черчесова Der bund.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 14:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -45

      stream15 18 июня 2017, 15:57

      Для этого в сборной не должно быть спартака.

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 июня 2017, 15:54

      Период Хайнкеса - один из лучших времен Баварии! Даже если сборная России будет играть как Бавария в свои самые худшие времена - прогресс уже налицо будет)

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июня 2017, 15:41

      Для этого Черчесову надо дойти до уровня Юппа Хайнкеса и натурализовать пяток -
      десяток игроков топ класса)))

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 июня 2017, 15:37

      Ага, и чтобы копейка ездила как мерседес, а балтика-7 на вкус была как гиннес. Эх, мечты, мечты

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 июня 2017, 15:04

      Купить Баварию и хайнкеса тогда...

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 июня 2017, 14:52

      По логике нужно тогда пригласить Хайнкеса?!...

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 июня 2017, 14:36

      да все верно. только нужно работать над техникой, чтобы не терять мяч. и работать над единоборствами, чтобы его забирать. Выпадая в этом - мы и отдавали порой инициативу Зеландии.

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