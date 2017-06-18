Черчесов хотел бы, чтобы сборная России играла так же, как «Бавария» под руководством Хайнкеса

Для этого в сборной не должно быть спартака.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хотел бы, чтобы его подопечные действовали на поле так же, как «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса.
Отметим, что по итогам сезона-2012/13 мюнхенский клуб во главе с немецким специалистом сделал требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
«Это не столько моя идея, сколько идея футбола: играть. Просто бороться и бежать – это другой вид спорта. Стиль зависит от того, с кем мы играем. Следующий соперник на Кубке конфедераций-2017 сильнее, он не позволит нам контролировать мяч. Поэтому мы будем более гибкими.
Было бы идеально, если бы мы заиграли так, как «Бавария» при Юппе Хайнкесе. Та «Бавария» двигалась непосредственно к воротам, а не играла поперек поля. Это был эффективный, успешный футбол. Мы пока только пытаемся настроить эту систему. Зачастую соперники на каких-то отрезках матча были даже лучше, чем мы», – приводит слова Черчесова Der bund.