Мор может перейти в «Саутгемптон»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 19-летнему футболисту проявляет интерес «Саутгемптон». Сам форвард хотел бы получать в будущем сезоне больше игрового времени. Рыночная стоимость Мора оценивается в 5 миллионов евро. Не исключается, что «Боруссия» пойдет на аренду игрока, отказавшись от полноценного трансфера.

Нападающий в завершившемся сезоне провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.