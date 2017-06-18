Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мор может перейти в «Саутгемптон»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 19-летнему футболисту проявляет интерес «Саутгемптон». Сам форвард хотел бы получать в будущем сезоне больше игрового времени. Рыночная стоимость Мора оценивается в 5 миллионов евро. Не исключается, что «Боруссия» пойдет на аренду игрока, отказавшись от полноценного трансфера.

    Нападающий в завершившемся сезоне провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 18 июня 2017, 13:48

      По заголовку я уже, грешным делом, подумал про Эдуарда Мора.)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11