Бородюк: «Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 – это личная заслуга Путина»

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк отметил положительное влияние Кубка конфедераций на инфраструктуру в стране. Напомним, на старте турнира сборная России обыграла Новую Зеландию.

«Открытие такого форума – это праздник футбола для всей страны, для любителей спорта, для всех болельщиков. Здорово, что порадовали их результатом. Теперь будем ждать следующих игр, праздник переедет в другие города. Желаю удачи сборной. Как получилось, что я оказался рядом с Владимиром Путиным? Для меня большая честь оказаться в числе приглашенных. КК-2017 и ЧМ-2018 – это личная заслуга президента, его достижение. Он многое делает для развития спорта. Посмотрите, какие появились замечательные стадионы, аэропорты, дороги, отели и прочая инфраструктура. Президент переживал за сборную и порадовался победе», – заявил Бородюк.