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    Бородюк: «Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 – это личная заслуга Путина»

    Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк отметил положительное влияние Кубка конфедераций на инфраструктуру в стране. Напомним, на старте турнира сборная России обыграла Новую Зеландию.

    «Открытие такого форума – это праздник футбола для всей страны, для любителей спорта, для всех болельщиков. Здорово, что порадовали их результатом. Теперь будем ждать следующих игр, праздник переедет в другие города. Желаю удачи сборной. Как получилось, что я оказался рядом с Владимиром Путиным? Для меня большая честь оказаться в числе приглашенных. КК-2017 и ЧМ-2018 – это личная заслуга президента, его достижение. Он многое делает для развития спорта. Посмотрите, какие появились замечательные стадионы, аэропорты, дороги, отели и прочая инфраструктура. Президент переживал за сборную и порадовался победе», – заявил Бородюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2017 09:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июня 2017, 19:21

      Кстати, футбол тоже Путин придумал...

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > la verdad 19 июня 2017, 11:14

      Не, только российскую версию.

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 июня 2017, 16:05

      - бородюк, ты хочешь быть следующим глав-тренером России???, для этого совершенно не обязательно подлизывать гавно из жопы у...ну ты понял!?...генрихович, лови вафли)))

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 июня 2017, 15:58

      В следующем году выборы!!! Поэтому лизунам установка дана уже начинать упоминать козыри!

      1
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 18 июня 2017, 14:44

      Мы получили право на проведения данных турниров - возможно, в этом есть заслуга президента. Спасибо за футбольный праздник)
      А всё, что построено - это на деньги из бюджета (например, которые можно было бы потратить на социальную сферу) какая тут заслуга президента? Свои что ли выделял? или строил лично?

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 18 июня 2017, 11:37

      лизнул глубоко...

      5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 18 июня 2017, 11:15

      Да разве кто сомневается? У нас все в стране его личная заслуга. Кроме таких подхалимов, как ты. Эти сами получаются.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июня 2017, 09:42

      Личная заслуга Путина, выходит российский народ здесь ни причем. Путин на свои деньги все это построил и организовал. Эко Бородюка понесло.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июня 2017, 09:29

      Если бы я рядом с ВВП на трибуне сидел,
      Наверное не так бы пропотел.

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