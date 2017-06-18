Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бородюк: «Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 – это личная заслуга Путина»

Бородюк: «Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 – это личная заслуга Путина»

18 июня 2017, 09:27
10

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк отметил положительное влияние Кубка конфедераций на инфраструктуру в стране. Напомним, на старте турнира сборная России обыграла Новую Зеландию.

«Открытие такого форума – это праздник футбола для всей страны, для любителей спорта, для всех болельщиков. Здорово, что порадовали их результатом. Теперь будем ждать следующих игр, праздник переедет в другие города. Желаю удачи сборной. Как получилось, что я оказался рядом с Владимиром Путиным? Для меня большая честь оказаться в числе приглашенных. КК-2017 и ЧМ-2018 – это личная заслуга президента, его достижение. Он многое делает для развития спорта. Посмотрите, какие появились замечательные стадионы, аэропорты, дороги, отели и прочая инфраструктура. Президент переживал за сборную и порадовался победе», – заявил Бородюк.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Бородюк Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1497767380
Если бы я рядом с ВВП на трибуне сидел, Наверное не так бы пропотел.
Ответить
kykyi
1497768123
Личная заслуга Путина, выходит российский народ здесь ни причем. Путин на свои деньги все это построил и организовал. Эко Бородюка понесло.
Ответить
Тамхар
1497773747
Да разве кто сомневается? У нас все в стране его личная заслуга. Кроме таких подхалимов, как ты. Эти сами получаются.
Ответить
kvm
1497775072
лизнул глубоко...
Ответить
Помпомпом
1497786248
Мы получили право на проведения данных турниров - возможно, в этом есть заслуга президента. Спасибо за футбольный праздник) А всё, что построено - это на деньги из бюджета (например, которые можно было бы потратить на социальную сферу) какая тут заслуга президента? Свои что ли выделял? или строил лично?
Ответить
diadushka
1497790704
В следующем году выборы!!! Поэтому лизунам установка дана уже начинать упоминать козыри!
Ответить
кеша_КБ
1497791119
- бородюк, ты хочешь быть следующим глав-тренером России???, для этого совершенно не обязательно подлизывать гавно из жопы у...ну ты понял!?...генрихович, лови вафли)))
Ответить
la verdad
1497802917
Кстати, футбол тоже Путин придумал...
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
7
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
6
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
2
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
1
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+