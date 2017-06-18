Кириченко: «Некоторые из находящихся на просмотре в «Ростове» не дотягивают до уровня РФПЛ»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко по итогам контрольного матча с «Триглавом» (0:1) оценил уровень игры потенциальных новичков российского клуба. Как отметил специалист, некоторые футболисты, приглашенные на просмотр, не соответствуют уровню РФПЛ.

«В первом тайме на поле было много молодых игроков и тех, кто на просмотре. Сложно составить цельное впечатление об их игре, но некоторые из них не дотягивают до уровня РФПЛ. Этот матч дал нам информацию о том, на кого можно рассчитывать уже сейчас, а на кого рано», – заявил Кириченко.

Напомним, по окончании сезона «Ростов» покинул целый ряд ведущих игроков.