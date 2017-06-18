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    Кириченко: «Некоторые из находящихся на просмотре в «Ростове» не дотягивают до уровня РФПЛ»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко по итогам контрольного матча с «Триглавом» (0:1) оценил уровень игры потенциальных новичков российского клуба. Как отметил специалист, некоторые футболисты, приглашенные на просмотр, не соответствуют уровню РФПЛ.

    «В первом тайме на поле было много молодых игроков и тех, кто на просмотре. Сложно составить цельное впечатление об их игре, но некоторые из них не дотягивают до уровня РФПЛ. Этот матч дал нам информацию о том, на кого можно рассчитывать уже сейчас, а на кого рано», – заявил Кириченко.

    Напомним, по окончании сезона «Ростов» покинул целый ряд ведущих игроков.

    Источник: ФК «Ростов»

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    18.06.2017 06:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июня 2017, 11:52

      А как без бабла набрать профессионалов высокого класса?......было бы нормальное финансирование команда не распалась бы....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июня 2017, 09:04

      Всем готовое подавай,
      Ты тренер, учи давай.

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