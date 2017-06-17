Таксист, довезший чилийского журналиста из аэропорта до гостиницы за 50 тысяч, подумал, что 45 из них – чаевые

Таксист, довезший чилийского журналиста из аэропорта «Домодедово» до гостиницы за 50 тысяч рублей, обещал вернуть деньги пострадавшему и предоставить одну бесплатную поездку, сообщает E.N.O.T. Corp.

Напомним, ранее водитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделении, где он дал показания.

«Я сожалею о случившемся. Он наш гость. Я не хотел его оскорбить и думал, что он дал мне чаевые. Я верну все средства, которые мне дали, и готов прокатить пострадавшего по Москве бесплатно», – сказал обвиняемый.

Видео с допроса можно посмотреть по ссылке.