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    Таксист, довезший чилийского журналиста из аэропорта до гостиницы за 50 тысяч, подумал, что 45 из них – чаевые

    Таксист, довезший чилийского журналиста из аэропорта «Домодедово» до гостиницы за 50 тысяч рублей, обещал вернуть деньги пострадавшему и предоставить одну бесплатную поездку, сообщает E.N.O.T. Corp.

    Напомним, ранее водитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделении, где он дал показания.

    «Я сожалею о случившемся. Он наш гость. Я не хотел его оскорбить и думал, что он дал мне чаевые. Я верну все средства, которые мне дали, и готов прокатить пострадавшего по Москве бесплатно», – сказал обвиняемый.

    Видео с допроса можно посмотреть по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 13:46
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:47

      Это волонтёры на таксиста науськали.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июня 2017, 21:10

      Тоесть когда этот васёк почти тысячу долларов отдавал таксисту - он не подумал, что это както многовато? Только потом дошло? Предлагаю его оштрафовать вобще за ложный вызов полиции! Пусть учится дурак на своих ошибках.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 июня 2017, 17:35

      Да с другой стороны он сам ему бабки дал, что не видел сколько даёт видимо)))

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 16:31

      Отмазался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 июня 2017, 16:27

      Хаха,Да походу он сам гость и не знал что 50к это большая сума денег), позор скоро таксисты всех будут наших гостей так розводить)), русский не русский некого не эбьот главное бабки гоните))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 15:44

      Нормальный отскок от совершенно дурацкого дела !

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 17 июня 2017, 15:36

      Бред, как договорились, так и поехали. Состава нет. Совет таксисту - молчи.

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 июня 2017, 15:11

      началось

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 17 июня 2017, 15:04

      Давай обратно в Чили на такси ))

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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 июня 2017, 14:43

      полиция молодцы

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