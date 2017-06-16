Смолов: «Зимой переговоры о моем переходе велись с «Боруссией» и китайцами»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о том, что в зимнее трансферное окно мог пополнить состав дортмундской «Боруссии».

«Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 миллионов евро в год, плюс было официальное предложение «Краснодару». И они, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю.

Никогда не скрывал, что хотел бы уехать в Европу. Но сейчас об этом не думаю. Например, на днях мне написал Александр Кержаков: «Ну что там у тебя?» Ответил, что пока тишина и я не парюсь по этому поводу. Сейчас главная задача – достойно выступить на Кубке конфедераций. Ближайшие несколько недель я сфокусирован только на этом, а дальше как получится», – заявил форвард.

В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провел 22 матча, в которых отметился 18-ю голами.