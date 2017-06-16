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  • Смолов: «Зимой переговоры о моем переходе велись с «Боруссией» и китайцами»

Смолов: «Зимой переговоры о моем переходе велись с «Боруссией» и китайцами»

16 июня 2017, 19:25
7

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о том, что в зимнее трансферное окно мог пополнить состав дортмундской «Боруссии».

«Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 миллионов евро в год, плюс было официальное предложение «Краснодару». И они, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю.

Никогда не скрывал, что хотел бы уехать в Европу. Но сейчас об этом не думаю. Например, на днях мне написал Александр Кержаков: «Ну что там у тебя?» Ответил, что пока тишина и я не парюсь по этому поводу. Сейчас главная задача – достойно выступить на Кубке конфедераций. Ближайшие несколько недель я сфокусирован только на этом, а дальше как получится», – заявил форвард.

В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провел 22 матча, в которых отметился 18-ю голами.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Боруссия Д Смолов Федор
Комментарии (7)
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sidul1
1497632737
наши великие специалисты не подумали сказав В.В.,что нужен беспощадный лимит,а вот начнут раскупать наших великих звезд и кто будет играть в нашем чемпионате,а?
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insider_retro
1497632900
Успешное выступление на Кубке создаст хорошие предпосылки для серьёзных разговоров.... Мотивация... Удачи!
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Joko21
1497634920
если успешно выступит на КК, то 100% уедет в Европу
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dok66
1497637436
Как в "Кавказской пленнице" : Есть желание - но нет возможности , Есть возможность - но нет желания ! Федя - трудись , и все будет !
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Gullit 76
1497637468
Удачно сыграет - тут же появятся стоящие предложения.
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карасевщина
1497641797
в китай и надо продавать чтобы выручить деньги, а то надоело слушать про ффп
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