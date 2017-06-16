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    Смолов: «Зимой переговоры о моем переходе велись с «Боруссией» и китайцами»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о том, что в зимнее трансферное окно мог пополнить состав дортмундской «Боруссии».

    «Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 миллионов евро в год, плюс было официальное предложение «Краснодару». И они, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю.

    Никогда не скрывал, что хотел бы уехать в Европу. Но сейчас об этом не думаю. Например, на днях мне написал Александр Кержаков: «Ну что там у тебя?» Ответил, что пока тишина и я не парюсь по этому поводу. Сейчас главная задача – достойно выступить на Кубке конфедераций. Ближайшие несколько недель я сфокусирован только на этом, а дальше как получится», – заявил форвард.

    В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провел 22 матча, в которых отметился 18-ю голами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2017 19:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 июня 2017, 22:36

      в китай и надо продавать чтобы выручить деньги, а то надоело слушать про ффп

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2017, 21:24

      Удачно сыграет - тут же появятся стоящие предложения.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 21:23

      Как в "Кавказской пленнице" : Есть желание - но нет возможности , Есть возможность - но нет желания ! Федя - трудись , и все будет !

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 июня 2017, 20:42

      если успешно выступит на КК, то 100% уедет в Европу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 20:08

      Успешное выступление на Кубке создаст хорошие предпосылки для серьёзных разговоров.... Мотивация... Удачи!

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 июня 2017, 20:05

      наши великие специалисты не подумали сказав В.В.,что нужен беспощадный лимит,а вот начнут раскупать наших великих звезд и кто будет играть в нашем чемпионате,а?

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Полная Канистра 16 июня 2017, 22:37

      пусть мешки столичные грабят

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