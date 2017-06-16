Главный тренер сборной Новой Зеландии: «Русские сильны, но мы их не боимся»

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон в преддверии стартового матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России рассказал, как планирует сдерживать нападающего Федора Смолова. Также специалист отметил, что не опасается плохого газона на стадионе «Санкт-Петербург».

– Как планируете сдерживать Федора Смолова? Ваши игроки называли его в числе лучших футболистов сборной России.

– Не помню, чтобы кто-то из наших игроков обсуждал его с прессой. Он хороший игрок, но у России есть еще 3-4 хороших атакующих футболиста с другими характеристиками. Мы относимся к ним с уважением. Так же, как и к другим соперникам. Анализируем, но никого не боимся. Русские сильны, они хорошо готовились, но мы их не боимся.

– На новом поле стадиона «Санкт-Петербург» пока еще не играли. Не опасаетесь за его качество?

– Посмотрим, как пойдет игра. Думаю, обе команды будут в одинаковых условиях. На самом деле наша команда играла на гораздо более плохих полях – на очень жестких газонах, в жару.

– Вы будете танцевать хаку, как ваша регбийная сборная?

– Это интересно, но это для регбистов. Думаю, в том виде спорта это все и останется. Хотя посмотрим, что будет.

Напомним, матч Россия – Новая Зеландия состоится 17 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.