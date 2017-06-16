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    Главный тренер сборной Новой Зеландии: «Русские сильны, но мы их не боимся»

    Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон в преддверии стартового матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России рассказал, как планирует сдерживать нападающего Федора Смолова. Также специалист отметил, что не опасается плохого газона на стадионе «Санкт-Петербург».

    – Как планируете сдерживать Федора Смолова? Ваши игроки называли его в числе лучших футболистов сборной России.

    – Не помню, чтобы кто-то из наших игроков обсуждал его с прессой. Он хороший игрок, но у России есть еще 3-4 хороших атакующих футболиста с другими характеристиками. Мы относимся к ним с уважением. Так же, как и к другим соперникам. Анализируем, но никого не боимся. Русские сильны, они хорошо готовились, но мы их не боимся.

    – На новом поле стадиона «Санкт-Петербург» пока еще не играли. Не опасаетесь за его качество?

    – Посмотрим, как пойдет игра. Думаю, обе команды будут в одинаковых условиях. На самом деле наша команда играла на гораздо более плохих полях – на очень жестких газонах, в жару.

    – Вы будете танцевать хаку, как ваша регбийная сборная?

    – Это интересно, но это для регбистов. Думаю, в том виде спорта это все и останется. Хотя посмотрим, что будет.

    Напомним, матч Россия – Новая Зеландия состоится 17 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 14:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 20:05

      Если будет плохой газон , то это точно - 12 игрок НЗ !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 19:30

      ... Русские сильны, они хорошо готовились, но мы их не боимся...
      Об футболистах надо было конкретней, а не об всех русских,
      У нас ракеты всегда на боевом пуске.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 16 июня 2017, 19:28

      Будем посмотреть)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 17:45

      Кенгуру не боится медведя, никогда не видела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      lims21 16 июня 2017, 16:20

      Это мы вас боимся, Энтони.

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 июня 2017, 15:34

      Да ты АХУ.....Л СУЧАРА! !!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 июня 2017, 14:44

      Будет протекать крыша, на поле будет огород и выезжающее поле, которое не выезжает, по ходу матча начнет чудесным образом выезжать. Тогда весь мир содрогнется, как в России все сурово.

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 16 июня 2017, 14:38

      НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАК ,ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ!

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 июня 2017, 14:36

      Никто уже не боится футболистов нашей сборной ((

      7
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