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  • Главный тренер сборной Новой Зеландии: «Русские сильны, но мы их не боимся»

Главный тренер сборной Новой Зеландии: «Русские сильны, но мы их не боимся»

16 июня 2017, 14:27
9

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон в преддверии стартового матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России рассказал, как планирует сдерживать нападающего Федора Смолова. Также специалист отметил, что не опасается плохого газона на стадионе «Санкт-Петербург».

– Как планируете сдерживать Федора Смолова? Ваши игроки называли его в числе лучших футболистов сборной России.

– Не помню, чтобы кто-то из наших игроков обсуждал его с прессой. Он хороший игрок, но у России есть еще 3-4 хороших атакующих футболиста с другими характеристиками. Мы относимся к ним с уважением. Так же, как и к другим соперникам. Анализируем, но никого не боимся. Русские сильны, они хорошо готовились, но мы их не боимся.

– На новом поле стадиона «Санкт-Петербург» пока еще не играли. Не опасаетесь за его качество?

– Посмотрим, как пойдет игра. Думаю, обе команды будут в одинаковых условиях. На самом деле наша команда играла на гораздо более плохих полях – на очень жестких газонах, в жару.

– Вы будете танцевать хаку, как ваша регбийная сборная?

– Это интересно, но это для регбистов. Думаю, в том виде спорта это все и останется. Хотя посмотрим, что будет.

Напомним, матч Россия – Новая Зеландия состоится 17 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Смолов Федор Хадсон Энтони
Комментарии (9)
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oyabun
1497612970
Никто уже не боится футболистов нашей сборной ((
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SEREZHA7575
1497613096
НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАК ,ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ!
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bset
1497613467
Будет протекать крыша, на поле будет огород и выезжающее поле, которое не выезжает, по ходу матча начнет чудесным образом выезжать. Тогда весь мир содрогнется, как в России все сурово.
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Юрэс
1497616490
Да ты АХУ.....Л СУЧАРА! !!
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lims21
1497619218
Это мы вас боимся, Энтони.
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tank219
1497624317
Кенгуру не боится медведя, никогда не видела.
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dyema
1497630501
Будем посмотреть)))
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subbotaspartak
1497630649
... Русские сильны, они хорошо готовились, но мы их не боимся... Об футболистах надо было конкретней, а не об всех русских, У нас ракеты всегда на боевом пуске.
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dok66
1497632702
Если будет плохой газон , то это точно - 12 игрок НЗ !
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