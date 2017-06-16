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    Лазарев и Алсу выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

    На церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    «Две тысячи артистов примут участие в церемонии открытия, которая начнется за два часа до матча открытия между Новой Зеландией и Россией, поэтому приглашаем всех обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие такие звезды, как Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash», – сказал Сорокин.

    Напомним, что стартовый матч Кубка конфедераций-2017 Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 12:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июня 2017, 10:12

      да вы чего, нормальные же артисты.
      хорошо что не Бузова и не Крид))
      а что Шнура нет - это конечно плохо.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 июня 2017, 18:38

      Лазарев и Алсу выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций
      Оба в защите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      alikatos 16 июня 2017, 16:45

      группу ленинград было бы класс

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 июня 2017, 15:51

      кабзона давай

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 16 июня 2017, 14:51

      Лучшеб Шевчука с Кинчевым пригласили...... кто вообще помнит эту Алсу?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 июня 2017, 14:10

      Монашеского хора не хватает для исполнения гимна, как это уже неоднократно было на ряде крупнейших соревнований. Кстати, на мой взгляд, в нарушение Конституции.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 13:50

      Тройка... Традиционно и вседержавно... Один споёт, другая прошепчет, третий исполнит....

      1
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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 16 июня 2017, 13:44

      Какой футбол такая и церемония...

      3
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      Рейтинг: +99

      lims21 16 июня 2017, 13:26

      Они футбол с фигурным катанием спутали? Здесь немного другая аудитория.

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 13:18

      Уже испортили турнир
      Певцы со "славой" на весь мир.

      2
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