Лазарев и Алсу выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

На церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Две тысячи артистов примут участие в церемонии открытия, которая начнется за два часа до матча открытия между Новой Зеландией и Россией, поэтому приглашаем всех обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие такие звезды, как Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash», – сказал Сорокин.

Напомним, что стартовый матч Кубка конфедераций-2017 Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.