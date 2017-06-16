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Лазарев и Алсу выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

16 июня 2017, 12:39
11

На церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Две тысячи артистов примут участие в церемонии открытия, которая начнется за два часа до матча открытия между Новой Зеландией и Россией, поэтому приглашаем всех обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие такие звезды, как Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash», – сказал Сорокин.

Напомним, что стартовый матч Кубка конфедераций-2017 Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций
Комментарии (11)
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Munez89
1497606083
Звезды!)
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subbotaspartak
1497608292
Уже испортили турнир Певцы со "славой" на весь мир.
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lims21
1497608760
Они футбол с фигурным катанием спутали? Здесь немного другая аудитория.
Ответить
Leeds1023
1497609866
Какой футбол такая и церемония...
Ответить
insider_retro
1497610227
Тройка... Традиционно и вседержавно... Один споёт, другая прошепчет, третий исполнит....
Ответить
multiscan
1497611420
Монашеского хора не хватает для исполнения гимна, как это уже неоднократно было на ряде крупнейших соревнований. Кстати, на мой взгляд, в нарушение Конституции.
Ответить
вместе с ЦСКА
1497613869
Лучшеб Шевчука с Кинчевым пригласили...... кто вообще помнит эту Алсу?
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alikatos
1497620708
группу ленинград было бы класс
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Argon
1497627515
Лазарев и Алсу выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций Оба в защите.
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Diesel133
1497683556
да вы чего, нормальные же артисты. хорошо что не Бузова и не Крид)) а что Шнура нет - это конечно плохо.
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