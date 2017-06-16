Акинфеев не верит в суеверные приметы

Капитан сборной России Игорь Акинфеев признался, что не верит в какие-то приметы. По его словам, просто нужно верить в свои силы.

– У вас есть какие-то приметы в подготовке, позволяющие понять, каким будет результат?

– Нет. За годы, проведенные в футболе, я четко уяснил: счастливые перчатки или выход на поле с левой ноги за тебя не сыграют. Поэтому примета одна – вера в свои силы.

– Откуда она черпается перед игрой?

– Из работы на тренировках. По себе знаю, как только появляются сомнения в том, что делаешь – жди провала.

– Известно, что финиш чемпионата России вы провели на уколах, да и начало сбора национальной команды пропустили из-за травмы пятки. Как вы ее получили?

– Получил в игре с «Уфой», когда столкнулся с Фатаем на первой минуте. Он сбоку наступил мне на пятку – это к вопросу, кто в кого шел, для тех, кто писал, что меня надо было удалить. Надо было, наверное, (улыбается) потому что сразу я не понял, что травмировал пятку достаточно серьезно и отыграл на эмоциях весь матч. А уже потом выяснилось, что проблемы достаточно серьезны – эдема кости и отек мягких тканей.

– И каково ваше состояние сейчас, в преддверии такого крупного турнира, как Кубок Конфедераций? Сборная уже потеряла из-за травм нескольких лидеров, терять еще и вас…

– Могу вас успокоить – сейчас мне намного лучше. Процедуры, массажи, компрессы – все это делает свое дело. Но травма пятки всегда крайне неприятна. Чтобы понять, насколько – надо ее получить. А главное, чем я могу успокоить всех болельщиков нашей сборной – кроме меня в команде есть другие высококлассные вратари. Они, если что, успешно заменят Акинфеева.

– Какие-то секреты подготовки к подобным турнирам, накопленные за 13 лет, вы им передаете?

– Если бы их кто-то знал, эти секреты… Все вроде бы делаешь одинаково, готовишься по максимуму, чувствуешь себя хорошо, а получается абсолютно по-разному: в Бразилии, в 2014 году, я провалился, а во Франции, два года спустя, сыграл вроде бы неплохо.

– Хорошо – не секреты, а методы набора оптимальной формы. Делитесь ими с молодыми партнерами или это – дело сугубо индивидуальное?

– Общаемся мы постоянно. Если меня о чем-то спрашивают, отвечаю, ничего не таю. На поле стараюсь подсказывать. Но глобально за свой внутренний настрой каждый все равно отвечает сам. И повышенное давление никто тебе не поможет выдержать. Да, я говорю тому же Илюхе Кутепову – забудь обо всем, не читай то, что написали после той или иной твоей ошибки, отгородись от критики и знай сам для себя, что ты способен на большее. Но сделать же это за него никто не может.