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    Казанский и Журавель прокомментируют финал Кубка конфедераций на «Матч ТВ»

    Стали известны комментаторы, которые будут работать на телеканале «Матч ТВ» во время игр Кубка конфедераций.

    Матч открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии прокомментируют Роман Гутцайт и Константин Генич. На финале КК-2017 будут работать Денис Казанский и Тимур Журавель.

    17 июня

    Россия – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Роман Гутцайт и Константин Генич. Эксперт – Валерий Карпин.

    18 июня

    Португалия – Мексика. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Нобель Арустамян.

    Камерун – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Михаил Поленов.

    19 июня

    Австралия – Германия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Роман Нагучев.

    21 июня

    Россия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Юрий Розанов и Тимур Журавель.

    Мексика – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Артем Шмельков.

    22 июня

    Камерун – Австралия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Федор Погорелов.

    Германия – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Сергей Кривохарченко.​

    24 июня

    Новая Зеландия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Геннадий Орлов.

    Россия – Мексика. В записи в 20.10. Комментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский.

    25 июня

    Германия – Камерун. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Георгий Черданцев.

    Чили – Австралия. В записи в 20.10. Комментирует Юрий Розанов.

    28 июня

    Полуфинал 1. A1 – B2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Константин Генич и Нобель Арустамян.

    29 июня

    Полуфинал 2. B1 – A2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Роман Трушечкин и Александр Шмурнов.

    2 июля

    Матч за 3-е место. Прямая трансляция в 15.00. Комментируют Дмитрий Шнякин и Роман Гутцайт.

    Финал. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Денис Казанский и Тимур Журавель.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2017 15:51
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 15 июня 2017, 21:52

      Опять этот Орлов старый лицемер - его не выгнали ещё?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:20

      Комментаторы ладно . Их можно слушать , и можно не слышать ! Губерниева из студи Матча уберите ! Он достал самопиаром !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 15 июня 2017, 16:53

      Какая разница? Один ...!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 16:45

      главное чтобы Шмурнова не слышать этот пустобрех уже надоел

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 16:28

      ну в казани без казанского грех, еще бы в москву мойшакосского поставили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 15 июня 2017, 15:58

      Тина одобрила лично

      1
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