Казанский и Журавель прокомментируют финал Кубка конфедераций на «Матч ТВ»

Стали известны комментаторы, которые будут работать на телеканале «Матч ТВ» во время игр Кубка конфедераций.
Матч открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии прокомментируют Роман Гутцайт и Константин Генич. На финале КК-2017 будут работать Денис Казанский и Тимур Журавель.
17 июня
Россия – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Роман Гутцайт и Константин Генич. Эксперт – Валерий Карпин.
18 июня
Португалия – Мексика. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Нобель Арустамян.
Камерун – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Михаил Поленов.
19 июня
Австралия – Германия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Роман Нагучев.
21 июня
Россия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Юрий Розанов и Тимур Журавель.
Мексика – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Артем Шмельков.
22 июня
Камерун – Австралия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Федор Погорелов.
Германия – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Сергей Кривохарченко.
24 июня
Новая Зеландия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Геннадий Орлов.
Россия – Мексика. В записи в 20.10. Комментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский.
25 июня
Германия – Камерун. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Георгий Черданцев.
Чили – Австралия. В записи в 20.10. Комментирует Юрий Розанов.
28 июня
Полуфинал 1. A1 – B2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Константин Генич и Нобель Арустамян.
29 июня
Полуфинал 2. B1 – A2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Роман Трушечкин и Александр Шмурнов.
2 июля
Матч за 3-е место. Прямая трансляция в 15.00. Комментируют Дмитрий Шнякин и Роман Гутцайт.
Финал. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Денис Казанский и Тимур Журавель.