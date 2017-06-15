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  • Казанский и Журавель прокомментируют финал Кубка конфедераций на «Матч ТВ»

Казанский и Журавель прокомментируют финал Кубка конфедераций на «Матч ТВ»

15 июня 2017, 15:51
6

Стали известны комментаторы, которые будут работать на телеканале «Матч ТВ» во время игр Кубка конфедераций.

Матч открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии прокомментируют Роман Гутцайт и Константин Генич. На финале КК-2017 будут работать Денис Казанский и Тимур Журавель.

17 июня

Россия – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Роман Гутцайт и Константин Генич. Эксперт – Валерий Карпин.

18 июня

Португалия – Мексика. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Нобель Арустамян.

Камерун – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Михаил Поленов.

19 июня

Австралия – Германия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Роман Нагучев.

21 июня

Россия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Юрий Розанов и Тимур Журавель.

Мексика – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Артем Шмельков.

22 июня

Камерун – Австралия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Федор Погорелов.

Германия – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Сергей Кривохарченко.​

24 июня

Новая Зеландия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Геннадий Орлов.

Россия – Мексика. В записи в 20.10. Комментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский.

25 июня

Германия – Камерун. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Георгий Черданцев.

Чили – Австралия. В записи в 20.10. Комментирует Юрий Розанов.

28 июня

Полуфинал 1. A1 – B2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Константин Генич и Нобель Арустамян.

29 июня

Полуфинал 2. B1 – A2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Роман Трушечкин и Александр Шмурнов.

2 июля

Матч за 3-е место. Прямая трансляция в 15.00. Комментируют Дмитрий Шнякин и Роман Гутцайт.

Финал. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Денис Казанский и Тимур Журавель.

Источник: «Матч ТВ»
Кубок конфедераций Россия Орлов Геннадий Генич Константин
Комментарии (6)
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Берёза В.
1497531539
Тина одобрила лично
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карасевщина
1497533336
ну в казани без казанского грех, еще бы в москву мойшакосского поставили
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Garrincha58
1497534358
главное чтобы Шмурнова не слышать этот пустобрех уже надоел
Ответить
dzhanavar
1497534785
Какая разница? Один ...!))
Ответить
dok66
1497540017
Комментаторы ладно . Их можно слушать , и можно не слышать ! Губерниева из студи Матча уберите ! Он достал самопиаром !
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ArReal
1497552770
Опять этот Орлов старый лицемер - его не выгнали ещё?
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