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    Футболисты Новой Зеландии готовы дать бой России

    Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд рассчитывает дать серьезный бой в матче открытия Кубка конфедераций, в котором его команде предстоит встретиться со сборной России.

    «Это уникальная возможность. Именно для этого мы так упорно работаем. Для этого проделываем непростые путешествия на родину, где проводим тяжелые матчи. Мы жаждем выступлений на таких больших турнирах. Ребятам не терпится броситься в бой. Мы к нему готовы», – заявил футболист.

    Напомним, что Вуд является лучшим бомбардиром английского Чемпионшипа в сезоне-2016/17.

    Источник: ФИФА

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    15.06.2017 08:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 14:53

      Пока новозеландцы будут вести непредсказуемые фронтальные бои, необходимо смелыми рейдами по тылам и обходными действиями достичь перевеса в 2-3 мяча и перейти к автобусно-маневренной обороне...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 13:36

      готов дать бой? Всегда готов!) В Новой Зеландии случайно пионеров нет?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 июня 2017, 11:44

      Лучший бомбардир Чемпионшипа? Интересно..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 15 июня 2017, 11:40

      А может так Россия готовится дать бой Новой Зеландии :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 15 июня 2017, 11:01

      Нынешней сборной России дать бой может хоть сборная Папуа Новой Гвинею или вон как хохлов, какая-нибудь Мальта вынесла.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 июня 2017, 10:47

      Футболисты Сборной России: "Нам не терпится побыстрее отправиться в отпуск".

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > bset 16 июня 2017, 14:55

      Не дай бог в воду поглядел...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 июня 2017, 09:16

      А ведь могут и навалять.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Superviser77 16 июня 2017, 14:55

      Могут.... Могут неуступчиво пободаться, преломить и ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 июня 2017, 08:44

      херня,отобьёмся,на щите отправим)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > сапёр75 16 июня 2017, 14:57

      Хотелось бы... А ещё Невский что-то про приход с мячом говорил...

      0
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