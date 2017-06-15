Футболисты Новой Зеландии готовы дать бой России

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд рассчитывает дать серьезный бой в матче открытия Кубка конфедераций, в котором его команде предстоит встретиться со сборной России.

«Это уникальная возможность. Именно для этого мы так упорно работаем. Для этого проделываем непростые путешествия на родину, где проводим тяжелые матчи. Мы жаждем выступлений на таких больших турнирах. Ребятам не терпится броситься в бой. Мы к нему готовы», – заявил футболист.

Напомним, что Вуд является лучшим бомбардиром английского Чемпионшипа в сезоне-2016/17.