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Футболисты Новой Зеландии готовы дать бой России

15 июня 2017, 08:16
11

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд рассчитывает дать серьезный бой в матче открытия Кубка конфедераций, в котором его команде предстоит встретиться со сборной России.

«Это уникальная возможность. Именно для этого мы так упорно работаем. Для этого проделываем непростые путешествия на родину, где проводим тяжелые матчи. Мы жаждем выступлений на таких больших турнирах. Ребятам не терпится броситься в бой. Мы к нему готовы», – заявил футболист.

Напомним, что Вуд является лучшим бомбардиром английского Чемпионшипа в сезоне-2016/17.

Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Новая Зеландия Россия Вуд Крис
Комментарии (11)
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сапёр75
1497505462
херня,отобьёмся,на щите отправим)
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Superviser77
1497507382
А ведь могут и навалять.....
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bset
1497512856
Футболисты Сборной России: "Нам не терпится побыстрее отправиться в отпуск".
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Snek
1497513709
Нынешней сборной России дать бой может хоть сборная Папуа Новой Гвинею или вон как хохлов, какая-нибудь Мальта вынесла.
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Victor.Vings
1497516030
А может так Россия готовится дать бой Новой Зеландии :)
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Diesel133
1497516245
Лучший бомбардир Чемпионшипа? Интересно..
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Den Bull
1497523012
готов дать бой? Всегда готов!) В Новой Зеландии случайно пионеров нет?)
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insider_retro
1497613994
Пока новозеландцы будут вести непредсказуемые фронтальные бои, необходимо смелыми рейдами по тылам и обходными действиями достичь перевеса в 2-3 мяча и перейти к автобусно-маневренной обороне...
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