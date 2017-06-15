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    Юрист Игоря Денисова заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, занимающийся делами полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом».

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб, за который 33-летний россиянин выступал с 2001 по 2013 год, намерен взять футболиста в аренду.

    «На данный момент он игрок «Локомотива» и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в «Локомотиве».

    Информация о том, что Игорь ведет переговоры с «Зенитом» и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности», – сказал Прокопец.

    Источник: ТАСС

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    15.06.2017 01:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2

      gorsan 15 июня 2017, 15:37

      Оборону будет держать ещё долго!!! Он не винават втом что произошло в ЗЕНИТЕ раньше!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      gorsan 15 июня 2017, 15:21

      Игорь - классный игрок!!! В ЗЕНИТ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 09:15

      жаль, а он бы точно усилил особенно в нашем чемпионате таr как он лучший, Черчес своими обидами не видит его в сборной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 15 июня 2017, 06:27

      пусть играет пацан
      ему и в паровозе неплохо
      .

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 июня 2017, 05:15

      Просто Деньгисов очень много хочет, у Зенита глаза на лоб.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:09

      У них там в Питере встреча старых одноклассников что ли?

      3
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