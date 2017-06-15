Юрист Игоря Денисова заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, занимающийся делами полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб, за который 33-летний россиянин выступал с 2001 по 2013 год, намерен взять футболиста в аренду.

«На данный момент он игрок «Локомотива» и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в «Локомотиве».

Информация о том, что Игорь ведет переговоры с «Зенитом» и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности», – сказал Прокопец.