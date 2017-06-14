Медведев: «Были предложения, но «Локомотив» – топ-клуб»

Голкипер «Локомотива» Никита Медведев поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Напомним, экс-вратарь «Ростова» подписал с железнодорожниками контракт, рассчитанный на пять лет.
В завершившемся сезоне Медведев провел за «Ростов» в чемпионате России 17 матчей, в которых пропустил девять голов.
– Почему решили перейти в «Локомотив»?
– Во-первых, закончился контракт с «Ростовом». Во-вторых, я оказался в сильном клубе, топ-уровня по российским меркам. Это большая честь.
– Как возник этот вариант?
– Разговоры начались еще в конце сезона. И вот я здесь.
– Были еще варианты, помимо столичного «Локомотива»?
– Да, но не хочу о них говорить, теперь я – игрок «Локомотива».
– Бердыев ушел в «Рубин». Могли перейти вместе с ним?
– Не хотелось бы это комментировать.
– Почему среди других предложений предпочли именно «Локо»?
– Мне нравится этот клуб, команда с традициями. Железнодорожники обладают опытным тренерским штабом, с которым интересно поработать. Плюс я слышал от других игроков, что в команде сложился отличный дружный коллектив.