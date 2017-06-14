Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Медведев: «Были предложения, но «Локомотив» – топ-клуб»

    Голкипер «Локомотива» Никита Медведев поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Напомним, экс-вратарь «Ростова» подписал с железнодорожниками контракт, рассчитанный на пять лет.

    В завершившемся сезоне Медведев провел за «Ростов» в чемпионате России 17 матчей, в которых пропустил девять голов.

    – Почему решили перейти в «Локомотив»?

    – Во-первых, закончился контракт с «Ростовом». Во-вторых, я оказался в сильном клубе, топ-уровня по российским меркам. Это большая честь.

    – Как возник этот вариант?

    – Разговоры начались еще в конце сезона. И вот я здесь.

    – Были еще варианты, помимо столичного «Локомотива»?

    – Да, но не хочу о них говорить, теперь я – игрок «Локомотива».

    – Бердыев ушел в «Рубин». Могли перейти вместе с ним?

    – Не хотелось бы это комментировать.

    – Почему среди других предложений предпочли именно «Локо»?

    – Мне нравится этот клуб, команда с традициями. Железнодорожники обладают опытным тренерским штабом, с которым интересно поработать. Плюс я слышал от других игроков, что в команде сложился отличный дружный коллектив.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2017 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 июня 2017, 09:55

      а как же надежда сборной Гилерме?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:22

      Стоп клуб...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 15 июня 2017, 03:12

      МЕДВЕДев поТОПал в Локомотив - топ топ топ топ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 15 июня 2017, 00:01

      Добро пожаловать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11