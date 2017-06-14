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  • Слуцкий: «Надеюсь, нас всех ждет серьезный успех. «Халл Сити» должен быть в АПЛ»

Слуцкий: «Надеюсь, нас всех ждет серьезный успех. «Халл Сити» должен быть в АПЛ»

14 июня 2017, 21:47
13

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что по итогам следующего сезона команда должна выйти в АПЛ.

Напомним, в завершившемся сезоне «тигры» заняли 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетели в Чемпионшип.

«Я очень горд стать главным тренером «Халл Сити». Для меня это серьезный вызов. Благодарен за возможность работать здесь. Уверен, что могу привнести в клуб новые идеи и поставить команде хороший футбол.

Надеюсь, что нас всех ждет серьезный успех. Уверен, что этот клуб и эта команда должны быть в Премьер-лиге. Выйти в АПЛ по итогам будущего сезона – серьезная цель. Чемпионшип является сложной лигой, но эту цель возможно осуществить», – сказал Слуцкий.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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insider_retro
1497467187
Успех не ждёт, его надо добиваться.... Бравые интервью, обнадёживающие заявления - реверансы для прессы, болельщиков... Сам-то представляет из какого раздрая надо слепить команду для суровой борьбы в Чемпионшипе... Успехов!
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Ral13
1497467363
С интересом буду наблюдать за командой. Успехов!!!
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life85
1497468332
Лёня , верим !!! :)
Ответить
Валентинович
1497469937
Надо быть готовым к поражениям, а их будет не мало. Но желаю Леониду Викторовичу оставаться самим собой.
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Dominator777
1497470750
Что-то немного "занесло" Слуцкого - в России он подобных интервью не давал (может быть английский менталитет сказался). Но все-равно удачи и успехов ему на тренерском поприще в новом клубе.
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KARAT777
1497472847
это повод с интересом наблюдать за чемпионшип
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serglider
1497473775
Теперь придется время от времени заглядывать в турнир Чемпионшипа, со словами, - Ну, и где там Слуцкий?
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Влаан
1497474356
Удачи Леонид Викторович
Ответить
Дядя Серёжа
1497493990
Попёрло Лёнчика, как хозяев Зенита.
Ответить
nemolod
1497515762
К зиме все прояснится!
Ответить
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