Слуцкий: «Надеюсь, нас всех ждет серьезный успех. «Халл Сити» должен быть в АПЛ»

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что по итогам следующего сезона команда должна выйти в АПЛ.

Напомним, в завершившемся сезоне «тигры» заняли 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетели в Чемпионшип.

«Я очень горд стать главным тренером «Халл Сити». Для меня это серьезный вызов. Благодарен за возможность работать здесь. Уверен, что могу привнести в клуб новые идеи и поставить команде хороший футбол.

Надеюсь, что нас всех ждет серьезный успех. Уверен, что этот клуб и эта команда должны быть в Премьер-лиге. Выйти в АПЛ по итогам будущего сезона – серьезная цель. Чемпионшип является сложной лигой, но эту цель возможно осуществить», – сказал Слуцкий.