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    Слуцкий: «Надеюсь, нас всех ждет серьезный успех. «Халл Сити» должен быть в АПЛ»

    Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что по итогам следующего сезона команда должна выйти в АПЛ.

    Напомним, в завершившемся сезоне «тигры» заняли 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетели в Чемпионшип.

    «Я очень горд стать главным тренером «Халл Сити». Для меня это серьезный вызов. Благодарен за возможность работать здесь. Уверен, что могу привнести в клуб новые идеи и поставить команде хороший футбол.

    Надеюсь, что нас всех ждет серьезный успех. Уверен, что этот клуб и эта команда должны быть в Премьер-лиге. Выйти в АПЛ по итогам будущего сезона – серьезная цель. Чемпионшип является сложной лигой, но эту цель возможно осуществить», – сказал Слуцкий.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    14.06.2017 21:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 15 июня 2017, 11:36

      К зиме все прояснится!

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:33

      Попёрло Лёнчика, как хозяев Зенита.

      0
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      Рейтинг: +61

      Влаан 15 июня 2017, 00:05

      Удачи Леонид Викторович

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      Рейтинг: +2389

      serglider 14 июня 2017, 23:56

      Теперь придется время от времени заглядывать в турнир Чемпионшипа, со словами, - Ну, и где там Слуцкий?

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > serglider 15 июня 2017, 23:44

      Я думаю, если всё будет хорошо, наши спортивные СМИ и так будут об этом оповещать...а если не будут, то вывод напрашивается сам собой)))

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 июня 2017, 23:40

      это повод с интересом наблюдать за чемпионшип

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 июня 2017, 23:05

      Что-то немного "занесло" Слуцкого - в России он подобных интервью не давал (может быть английский менталитет сказался). Но все-равно удачи и успехов ему на тренерском поприще в новом клубе.

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      Рейтинг: +19

      Валентинович 14 июня 2017, 22:52

      Надо быть готовым к поражениям, а их будет не мало. Но желаю Леониду Викторовичу оставаться самим собой.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 июня 2017, 22:38

      Лидс,вот кто должен давно быть в АПЛ!

      А на деле успехов Лёнь)

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 июня 2017, 22:38

      Леонид Виктрович,успехов тебе.это большой вызов.я уверен ,что всё у тебя получиться.в АПЛ у главного тренера больше возможностей (состав.игроки.влияние)

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 14 июня 2017, 22:25

      Лёня , верим !!! :)

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