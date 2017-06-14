Караваев готов поехать к Слуцкому в «Халл Сити»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев согласится на предложение «Халл Сити», если от клуба поступит предложение. Напомним, английскую команду возглавил Леонид Слуцкий, который уже тренировал Караваева в ЦСКА.

«Без раздумий соберу вещи и сяду на первый самолет. В Чемпионшипе уровень очень приличный», – рассказал Караваев.

По итогам сезона в чемпионате Чехии Караваев вошел в тройку лучших легионеров турнира. Российского защитника признали лучшим игроком «Спарты» в футбольном году.

Караваев – лучший игрок «Спарты» в сезоне. Станет звездой?