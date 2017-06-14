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    Караваев готов поехать к Слуцкому в «Халл Сити»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев согласится на предложение «Халл Сити», если от клуба поступит предложение. Напомним, английскую команду возглавил Леонид Слуцкий, который уже тренировал Караваева в ЦСКА.

    «Без раздумий соберу вещи и сяду на первый самолет. В Чемпионшипе уровень очень приличный», – рассказал Караваев.

    По итогам сезона в чемпионате Чехии Караваев вошел в тройку лучших легионеров турнира. Российского защитника признали лучшим игроком «Спарты» в футбольном году.

    Караваев – лучший игрок «Спарты» в сезоне. Станет звездой?

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 20:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2017, 10:17

      Сейчас каждый напрашиваться будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 14 июня 2017, 21:20

      Всё , наигрался ? Опять на лавку захотелось?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > Бубновский 14 июня 2017, 21:59

      В Спарте стабильно играл .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 июня 2017, 20:55

      ...ну так и я готов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 14 июня 2017, 20:51

      весь шлак потянулся в халл сити

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 июня 2017, 20:42

      Петя алкаш тоже готов поехать к Слуцкому в Халл Сити. Все готовы.

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 июня 2017, 20:22

      Рассчитывает на блат)

      2
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