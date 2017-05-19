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    Русские и тут Все блоги -

    Караваев – лучший игрок «Спарты» в сезоне. Станет звездой?

    19 мая 2017
    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим игроком команды в нынешнем сезоне. Блог «Русские и тут» рассказывает о главном русском легионере в Европе. Скоро его захотят купить топ-клубы.

    Вячеслав Караваев зажигает в Чехии не первый год. До этого он набирался опыта в составе «Дуклы» и «Яблонеца». Летом «Спарта» выкупила у ЦСКА контракт Караваева уже полноценно. ЦСКА может вернуть защитника за символическую сумму, но пока он помогает чешской команде в еврокубках и национальном чемпионате. Сам Караваев мечтает играть в Европе.

    «Очень нравятся чемпионаты Германии и Испании», – рассказывает Караваев о своих предпочтениях. В «Спарте» он играет на позиции правого защитника, иногда в одиночку закрывая всю бровку. За сезон Караваев значительно прибавил в атакующих действиях. В 25 матчах чешского сезона российский игрок забил трижды. Отмечался голами он и в Лиге Европы. Единственный гол «Спарты» в двухматчевом противостоянии с «Ростовом» на счету именно Караваева.

    Видео взято с официального канала «Спарты»

    Скорость, напористость и трудолюбие – главные достоинства Караваева. «Мы смогли подготовить игрока серьезного уровня. Скорее плюс, что он оказался в «Спарте», – говорит о защитнике бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Предстоящим летом при стечении некоторых обстоятельств может состояться возвращение игрока в Россию. Если ЦСКА получит приличное предложение по Фернандесу, то именно Караваев – кандидат на замену звездному бразильцу.

    Пока же Вячеслав Караваев покоряет Чехию. Зимой iSport признал его лучшим трансфером чемпионата Чехии. Сейчас же его вообще признали лучшим игроком «Спарты» в сезоне. Трансферная стоимость Караваева оценивается в 2,3 миллиона евро. Чехи захотят продать его дороже. Если вообще захотят.

    Рейтинг: 4.1 Голосов: 10
    Комментарии15
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 мая 2017, 14:08

      Я думаю сможет, заиграть в Европе, правда если ЦСКА продаст Фернандеса он наверно вернётся

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:38

      Жалко не центральный.

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 20 мая 2017, 10:33

      Удачи тебе!!!

      0
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      Рейтинг: +87

      grain 20 мая 2017, 10:27

      Идет спокойно, по нарастающей... В Россию если возвращаться, то только в конце карьеры, а сейчас только вперед, попытаться дойти до уровня топ-клубов, но без резких движений! В этом смысле показательна карьера Мхитаряна.

      0
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      Рейтинг: +315

      ateist90 20 мая 2017, 08:21

      А самое забавное, что Черчес его к сборной даже не подпускает, как и Митрюшкина, за то Нойштедтер в заявке на кой то heр;)

      2
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 20 мая 2017, 08:15

      оле

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 мая 2017, 21:19

      парень явно хорош, уже и язык выучил, да и заметно как прибавляет, не зря его Спарта приобрела, а не арендовала, хорошие деньги может получить за него, в ту же Серию А и Бундеслигу, чешская лига хорошо продаёт футболистов. Удачи Славе!

      4
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      Рейтинг: +585

      tilvan > ferrum 19 мая 2017, 22:59

      так он в аренды до этого ходил 2 раза в чешские клубы

      1
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      Рейтинг: +439

      сасас 19 мая 2017, 21:13

      главное- что бы в Россию не возращался

      3
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > сасас 20 мая 2017, 10:32

      в России его сразу загубят

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 мая 2017, 20:56

      что-то его не слышно и не видно было

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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 19 мая 2017, 20:48

      кто ты

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