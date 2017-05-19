Караваев – лучший игрок «Спарты» в сезоне. Станет звездой?

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим игроком команды в нынешнем сезоне. Блог «Русские и тут» рассказывает о главном русском легионере в Европе. Скоро его захотят купить топ-клубы.

Вячеслав Караваев зажигает в Чехии не первый год. До этого он набирался опыта в составе «Дуклы» и «Яблонеца». Летом «Спарта» выкупила у ЦСКА контракт Караваева уже полноценно. ЦСКА может вернуть защитника за символическую сумму, но пока он помогает чешской команде в еврокубках и национальном чемпионате. Сам Караваев мечтает играть в Европе.

«Очень нравятся чемпионаты Германии и Испании», – рассказывает Караваев о своих предпочтениях. В «Спарте» он играет на позиции правого защитника, иногда в одиночку закрывая всю бровку. За сезон Караваев значительно прибавил в атакующих действиях. В 25 матчах чешского сезона российский игрок забил трижды. Отмечался голами он и в Лиге Европы. Единственный гол «Спарты» в двухматчевом противостоянии с «Ростовом» на счету именно Караваева.

Видео взято с официального канала «Спарты»

Скорость, напористость и трудолюбие – главные достоинства Караваева. «Мы смогли подготовить игрока серьезного уровня. Скорее плюс, что он оказался в «Спарте», – говорит о защитнике бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Предстоящим летом при стечении некоторых обстоятельств может состояться возвращение игрока в Россию. Если ЦСКА получит приличное предложение по Фернандесу, то именно Караваев – кандидат на замену звездному бразильцу.

Пока же Вячеслав Караваев покоряет Чехию. Зимой iSport признал его лучшим трансфером чемпионата Чехии. Сейчас же его вообще признали лучшим игроком «Спарты» в сезоне. Трансферная стоимость Караваева оценивается в 2,3 миллиона евро. Чехи захотят продать его дороже. Если вообще захотят.