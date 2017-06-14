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  • Молло: «В России три-четыре команды играют хорошо, три-четыре – тактически, остальные – нет»

Молло: «В России три-четыре команды играют хорошо, три-четыре – тактически, остальные – нет»

14 июня 2017, 14:07
5

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло отметил схожесть российского чемпионата с французским. При этом легионер считает, что в РФПЛ футболисты менее подготовлены тактически.

«Я много старался, особенно после перелома ноги. Но это футбол. Надо много работать ради небольших целей. Возможно, было немного заблуждения с моей стороны, потому что я приходил в «Зенит» с большими амбициями. Но всегда надо продолжать контролировать ситуацию и доказывать.

Могу получить русский паспорт? Это неверная информация. Просто чья-то шутка. Я уже привык к России, Санкт-Петербургу. Я начал учить русский и хочу говорить по-русски, мне это интересно. Тем более это страна многое дала мне, и я хочу показать свое уважение. Могу ли я сказать что-то по-русски? Да, я учу русский два раза в неделю, я рад говорить по-русски. Российская лига совсем не похожа на Лигу 1. В России три-четыре команды играют хорошо, три-четыре – тактически, остальные – нет. Во Франции похожая ситуация, но в России игроки более физически сильные, а во Франции – еще и тактически», – заявил футболист.

В завершившемся сезоне француз провел в чемпионате России в составе «Зенита» семь матчей, в которых забил один гол.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан
Комментарии (5)
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dok66
1497448483
Ну , блин , стратег ! На поле нужно играть !
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paracetamol
1497450828
Вытурят из Зенита, сразу обгадит и клуб, и город и страну.
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insider_retro
1497468008
Хорошо... Тактически... Остальные - оперативно-тактически, оперативно и стратегически.... А на финише чемпионата - глобальный удар с завоеванием чемпионства или сетецентрический апокалипсис с вылетом в ФНЛ.....
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