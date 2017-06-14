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    Молло: «В России три-четыре команды играют хорошо, три-четыре – тактически, остальные – нет»

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло отметил схожесть российского чемпионата с французским. При этом легионер считает, что в РФПЛ футболисты менее подготовлены тактически.

    «Я много старался, особенно после перелома ноги. Но это футбол. Надо много работать ради небольших целей. Возможно, было немного заблуждения с моей стороны, потому что я приходил в «Зенит» с большими амбициями. Но всегда надо продолжать контролировать ситуацию и доказывать.

    Могу получить русский паспорт? Это неверная информация. Просто чья-то шутка. Я уже привык к России, Санкт-Петербургу. Я начал учить русский и хочу говорить по-русски, мне это интересно. Тем более это страна многое дала мне, и я хочу показать свое уважение. Могу ли я сказать что-то по-русски? Да, я учу русский два раза в неделю, я рад говорить по-русски. Российская лига совсем не похожа на Лигу 1. В России три-четыре команды играют хорошо, три-четыре – тактически, остальные – нет. Во Франции похожая ситуация, но в России игроки более физически сильные, а во Франции – еще и тактически», – заявил футболист.

    В завершившемся сезоне француз провел в чемпионате России в составе «Зенита» семь матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 14:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 июня 2017, 22:20

      Хорошо... Тактически... Остальные - оперативно-тактически, оперативно и стратегически.... А на финише чемпионата - глобальный удар с завоеванием чемпионства или сетецентрический апокалипсис с вылетом в ФНЛ.....

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 17:33

      Вытурят из Зенита, сразу обгадит и клуб, и город и страну.

      1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > paracetamol 14 июня 2017, 22:20

      Однозначно...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 16:54

      Ну , блин , стратег ! На поле нужно играть !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 14 июня 2017, 22:21

      А он думающий игрок! Пока болел книжек начитался....

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