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    Каррера пожелал удачи Слуцкому в «Халле»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пожелал удачи Леониду Слуцкому, который возглавил на днях английский клуб «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе.

    «Думаю, что это хорошо и для самого Слуцкого, и для всего российского футбола, который получил представителя в стране, где самый раскрученный чемпионат в мире. Да, «Халл» пока – не высший дивизион, но ведь вашему тренеру для начала предстоит набраться нового уникального опыта. Удачи ему!» – заявил Каррера.

    Напомним, что Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА по собственной инициативе в конце прошлого года. На этом посту его сменил Виктор Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 06:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 16:34

      Чтоб только потом не возник вопрос,
      Мол не в коня овёс.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 июня 2017, 15:46

      Красавчик, Массимо!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 июня 2017, 15:13

      Это для его положительный опыт есть уверенность, что он ему пригодится в дальнейшей его тренерской карьере.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 12:25

      Да Лёнчику никто худого не желает, и мы - Спартачи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 14 июня 2017, 09:37

      Время покажет

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 июня 2017, 08:09

      Очень интересно посмотреть, как Халл будет играть в оборонительный футбол в Чемпионшипе, там вообще кто нибудь играет от обороны?))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Munez89 14 июня 2017, 08:25

      Я очень надеюсь, что Слуцкий сделает выводы и начнет ставить иной футбол.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > bset 14 июня 2017, 08:46

      А в Англии по иному и нельзя, иначе пресса и болельщики не поймут.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > bset 14 июня 2017, 08:47

      Ошибся, хотел плюсануть, но сослепу нажал на минус, извини.

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 июня 2017, 07:58

      Пусть попробует Англию

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