Каррера пожелал удачи Слуцкому в «Халле»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пожелал удачи Леониду Слуцкому, который возглавил на днях английский клуб «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе.

«Думаю, что это хорошо и для самого Слуцкого, и для всего российского футбола, который получил представителя в стране, где самый раскрученный чемпионат в мире. Да, «Халл» пока – не высший дивизион, но ведь вашему тренеру для начала предстоит набраться нового уникального опыта. Удачи ему!» – заявил Каррера.

Напомним, что Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА по собственной инициативе в конце прошлого года. На этом посту его сменил Виктор Гончаренко.