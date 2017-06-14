Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шатов заявил, что не будет смотреть матчи Кубка конфедераций

Шатов заявил, что не будет смотреть матчи Кубка конфедераций

14 июня 2017, 01:06
46

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов сожалеет, что не попал в состав сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017. Хавбек сине-бело-голубых заявил, что не будет смотреть матчи турнира.

– Есть сожаление, что не сыграете на Кубке конфедераций?

– Не буду скрывать – есть, конечно. Но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. У меня есть задача – попасть на чемпионат мира. Буду доказывать себе и штабу, что как минимум не слабее тех, кто сыграет на Кубке конфедераций.

– Будете его смотреть?

– Нет.

– Черчесов вам все объяснил?

– Не хотелось бы говорить на эту тему. Тренер принял такое решение. Он так поступил и имел на это полное право. Сборной желаю только удачи на Кубке конфедераций.

– Почему смотреть не будете?

– Мы будем на сборе, и, боюсь, возможности не окажется. Двухразовые тренировки. У меня есть семья и дети, с которыми приятнее пообщаться. Но если будет возможность одним глазиком на планшете посмотреть игры – обязательно это сделаю. А так – не планировал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Зенит Шатов Олег Черчесов Станислав
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Психинквизитор
1497394940
ну то что Черчес не взял Шатова,это минус для сборной,он очень хороший игрок среди наших,а то что смотреть кубок не будет,это вопервых пол страны не будет смотреть-нафиг смотреть на убогих,только на лекарства для сердца тратится,а во вторых кубок какое то фуфло,это не чм и не че,сам не собираюсь...
Ответить
Ruhaaa
1497402954
Единственный нормальный Российский футболист . А черчесрань обигий тренеришка только это и можно ожидать от сосетина
Ответить
Nesterenko
1497406321
Чё за бред, прям некогда будет, ага, зачем такую тупую отмазку говорить? Да и не играл Шатов в этом году толком, за что его в сборную вызывать? Плюс сам по себе Олег сдал сильно, пусть сперва докажет Манчини что он игрок основы.
Ответить
Berikosha
1497416023
Сборная не очень ему и важна раз не хочет смотреть
Ответить
RedWhiteFans2
1497416394
Это и есть реальный процент патриотизма в голове реального пацана. А социологи говорят за 80% зашкаливает.
Ответить
bset
1497418033
Вы такие простые. "Сборная ему не важна, матчи смотреть не хочет". А вам что важнее - футбол или семья? Если плотный график и время только на что-то одно остается, нормальный русский человек выберет семью.
Ответить
Stavropolets
1497419302
Обидели мальчика, в сборную не взяли. Как же теперь смотреть матчи если его там нет.
Ответить
dyema
1497419676
"Но если будет возможность одним глазиком на планшете посмотреть игры – обязательно это сделаю." Читайте правильно, а не заголовки Бомбардира.ру
Ответить
Lev Aleks
1497423646
радуйся,что не взяли, а то потом и тебя хаять будут после кубка конфедераций.....
Ответить
ufos73
1497423771
Плак-плак девочка расстроилась )))
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+