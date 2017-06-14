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    Шатов заявил, что не будет смотреть матчи Кубка конфедераций

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов сожалеет, что не попал в состав сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017. Хавбек сине-бело-голубых заявил, что не будет смотреть матчи турнира.

    – Есть сожаление, что не сыграете на Кубке конфедераций?

    – Не буду скрывать – есть, конечно. Но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. У меня есть задача – попасть на чемпионат мира. Буду доказывать себе и штабу, что как минимум не слабее тех, кто сыграет на Кубке конфедераций.

    – Будете его смотреть?

    – Нет.

    – Черчесов вам все объяснил?

    – Не хотелось бы говорить на эту тему. Тренер принял такое решение. Он так поступил и имел на это полное право. Сборной желаю только удачи на Кубке конфедераций.

    – Почему смотреть не будете?

    – Мы будем на сборе, и, боюсь, возможности не окажется. Двухразовые тренировки. У меня есть семья и дети, с которыми приятнее пообщаться. Но если будет возможность одним глазиком на планшете посмотреть игры – обязательно это сделаю. А так – не планировал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 01:06
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 16 июня 2017, 09:54

      За такие заголовки, морды надо бить!

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 15 июня 2017, 19:00

      И какой это профи???? Если не будет смотреть важный турнир,может что то для себя подчерпнул бы

      -2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 июня 2017, 18:33

      Зря обижается как девочка. Все справедливо.

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 17:50

      Никогда у нас это не изживётся.... То клубная неприязнь, то кто-то что-то сказал, то чьё-то сугубо личное мнение.... Почему ОБЩЕЕ большое дело должно страдать....

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 15 июня 2017, 12:25

      Кубок Конфедераций заявил что не будет смотреть на Шатова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 14 июня 2017, 10:29

      Он на Евро был когда-никакущий ваще....

      1
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      Рейтинг: +48

      Danpos > AtticusFinch 14 июня 2017, 15:58

      на евро он был одним из лучших в сборной

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > Danpos 14 июня 2017, 16:51

      Учитывая что наша сборная там творила - не самый лестный отзыв))Никакой он был - в связке с головиным и нойштеддером - да ещё и играя не на своей позиции...

      3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:21

      А кто у нас в сборную после цыгана попал? Душегуб.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 июня 2017, 10:02

      Плак-плак девочка расстроилась )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ufos73 15 июня 2017, 17:52

      Нет... Это он зубы показал... С двухразовых тренировок перейдёт на трёхразовые...

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 июня 2017, 10:00

      радуйся,что не взяли, а то потом и тебя хаять будут после кубка конфедераций.....

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      Рейтинг: +161

      adekvat 14 июня 2017, 09:51

      А что там смотреть обделаются как всегда.

      1
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