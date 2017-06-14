Шатов заявил, что не будет смотреть матчи Кубка конфедераций

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов сожалеет, что не попал в состав сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017. Хавбек сине-бело-голубых заявил, что не будет смотреть матчи турнира.
– Есть сожаление, что не сыграете на Кубке конфедераций?
– Не буду скрывать – есть, конечно. Но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. У меня есть задача – попасть на чемпионат мира. Буду доказывать себе и штабу, что как минимум не слабее тех, кто сыграет на Кубке конфедераций.
– Будете его смотреть?
– Нет.
– Черчесов вам все объяснил?
– Не хотелось бы говорить на эту тему. Тренер принял такое решение. Он так поступил и имел на это полное право. Сборной желаю только удачи на Кубке конфедераций.
– Почему смотреть не будете?
– Мы будем на сборе, и, боюсь, возможности не окажется. Двухразовые тренировки. У меня есть семья и дети, с которыми приятнее пообщаться. Но если будет возможность одним глазиком на планшете посмотреть игры – обязательно это сделаю. А так – не планировал.