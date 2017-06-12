Главный тренер Новой Зеландии: «Мы намерены выиграть на Кубке конфедераций хотя бы один матч»

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон подвел итоги товарищеского матча против сборной Беларуси (0:1), а также поделился ожиданиями от стартового матча Кубка конфедераций против России, который состоится 17 июня.

– Что вам понравилось в Беларуси?

– Мы довольны тем, как удалось провести подготовку здесь. Понравились люди. Очень хороший уровень соперника, это классный тест для моей команды. Доволен тем, что мои ребята проявили характер в концовке матча.

– Насколько этот матч был важен для подготовки к субботней встрече с россиянами?

– Наша цель — дать возможность как можно большему количеству игроков провести на поле 90 минут, чтобы команда подошла к стартовому матчу Кубка конфедераций в хорошем физическом состоянии, в полной готовности. У нескольких игроков были микротравмы, поэтому мы провели замены, чтобы поберечь их. Хорошо, что обошлись без серьезных травм. Сейчас у нас пять дней на восстановление.

–Какой результат на Кубке конфедераций вы сочтете положительным?

– Это достаточно сложное время года для моей команды. Сезон в австралийской лиге, в которой играют наши игроки, закончился, поэтому ребята находятся без игровой практики. Очень важно было подвести их хорошо к этому турниру. Мы хотим выиграть хотя бы матч на этом турнире, чего команде Новой Зеландии еще не удавалось сделать на Кубке конфедераций.