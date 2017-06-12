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    Главный тренер Новой Зеландии: «Мы намерены выиграть на Кубке конфедераций хотя бы один матч»

    Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон подвел итоги товарищеского матча против сборной Беларуси (0:1), а также поделился ожиданиями от стартового матча Кубка конфедераций против России, который состоится 17 июня.

    – Что вам понравилось в Беларуси?

    – Мы довольны тем, как удалось провести подготовку здесь. Понравились люди. Очень хороший уровень соперника, это классный тест для моей команды. Доволен тем, что мои ребята проявили характер в концовке матча.

    – Насколько этот матч был важен для подготовки к субботней встрече с россиянами?

    – Наша цель — дать возможность как можно большему количеству игроков провести на поле 90 минут, чтобы команда подошла к стартовому матчу Кубка конфедераций в хорошем физическом состоянии, в полной готовности. У нескольких игроков были микротравмы, поэтому мы провели замены, чтобы поберечь их. Хорошо, что обошлись без серьезных травм. Сейчас у нас пять дней на восстановление.

    –Какой результат на Кубке конфедераций вы сочтете положительным?

    – Это достаточно сложное время года для моей команды. Сезон в австралийской лиге, в которой играют наши игроки, закончился, поэтому ребята находятся без игровой практики. Очень важно было подвести их хорошо к этому турниру. Мы хотим выиграть хотя бы матч на этом турнире, чего команде Новой Зеландии еще не удавалось сделать на Кубке конфедераций.

    Источник: Pressball

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    12.06.2017 22:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 июня 2017, 16:00

      "Серьёзный соперник"... Если его не размазать, то сниматься с турнира надо... Но всё-таки верится, что будет всё ОК!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 14:18

      На кого ж они нацелились интересно ? Уж не на Россию ли ? Белорус подсказал ?

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 июня 2017, 06:23

      Не в этот раз

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:23

      Интересно, а если мы решили выиграть один и тот же?

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 июня 2017, 23:41

      Российские рекордсмены с удовольствием разделят рекорд с Новой Зеландии (Если реально не выиграем, больше на матчи сборной ходить не буду. Даже на ЧМ принципиально не буду брать билеты на матчи России).

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 июня 2017, 23:14

      с такой игрой не получится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июня 2017, 23:04

      Выиграете,даже знаю у кого ))

      2
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      Рейтинг: +33

      10tolik10 12 июня 2017, 22:41

      Оу.. Без проблем, ребята. Матч со Сборной России - и план выполнен.

      2
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      Рейтинг: +3081

      drug01 > 10tolik10 12 июня 2017, 22:55

      Зачем так глупо шутить в такой праздничный день! Тем более Мутко уже обьявил что Черчесов остается ...до конца а потом будем искать виноватых все вместе !!!!!

      0
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