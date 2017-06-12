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  • Главный тренер Новой Зеландии: «Мы намерены выиграть на Кубке конфедераций хотя бы один матч»

Главный тренер Новой Зеландии: «Мы намерены выиграть на Кубке конфедераций хотя бы один матч»

12 июня 2017, 22:38
9

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон подвел итоги товарищеского матча против сборной Беларуси (0:1), а также поделился ожиданиями от стартового матча Кубка конфедераций против России, который состоится 17 июня.

– Что вам понравилось в Беларуси?

– Мы довольны тем, как удалось провести подготовку здесь. Понравились люди. Очень хороший уровень соперника, это классный тест для моей команды. Доволен тем, что мои ребята проявили характер в концовке матча.

– Насколько этот матч был важен для подготовки к субботней встрече с россиянами?

– Наша цель — дать возможность как можно большему количеству игроков провести на поле 90 минут, чтобы команда подошла к стартовому матчу Кубка конфедераций в хорошем физическом состоянии, в полной готовности. У нескольких игроков были микротравмы, поэтому мы провели замены, чтобы поберечь их. Хорошо, что обошлись без серьезных травм. Сейчас у нас пять дней на восстановление.

–Какой результат на Кубке конфедераций вы сочтете положительным?

– Это достаточно сложное время года для моей команды. Сезон в австралийской лиге, в которой играют наши игроки, закончился, поэтому ребята находятся без игровой практики. Очень важно было подвести их хорошо к этому турниру. Мы хотим выиграть хотя бы матч на этом турнире, чего команде Новой Зеландии еще не удавалось сделать на Кубке конфедераций.

Источник: Pressball
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Новая Зеландия Россия Беларусь Хадсон Энтони
Комментарии (9)
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10tolik10
1497296479
Оу.. Без проблем, ребята. Матч со Сборной России - и план выполнен.
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acer2003
1497297890
Выиграете,даже знаю у кого ))
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KARAT777
1497298456
с такой игрой не получится
Ответить
bset
1497300068
Российские рекордсмены с удовольствием разделят рекорд с Новой Зеландии (Если реально не выиграем, больше на матчи сборной ходить не буду. Даже на ЧМ принципиально не буду брать билеты на матчи России).
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Дядя Серёжа
1497320592
Интересно, а если мы решили выиграть один и тот же?
Ответить
Ще Гевара
1497324185
Не в этот раз
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dok66
1497352690
На кого ж они нацелились интересно ? Уж не на Россию ли ? Белорус подсказал ?
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cska-62
1497358821
"Серьёзный соперник"... Если его не размазать, то сниматься с турнира надо... Но всё-таки верится, что будет всё ОК!
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