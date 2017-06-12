Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крыховяк заменит Билью в трансферных планах «Милана»

    «Милан» продолжает вести переговоры о приобретению опорного полузащитника «Лацио» Лукаса Бильи. Сложности заключаются в том, что римляне требуют за 31-летнего аргентинца 25 миллионов евро.

    Россонери уже нашли альтернативный вариант – полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк. 27-летний поляк за год не смог завоевать себе место в составе серебряного призера прошедшего чемпионата Франции, поэтому может решиться на переезд в Италию. Напомним, что в прошлом году он перешел из «Севильи», а сумма трансфера составила 33,6 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июня 2017, 16:52

      Норм игрок. Никого "серебряный призер" в отношении ПСЖ не зацепил? :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 12 июня 2017, 14:31

      Милан в своем стиле, на пенсионеров ставку делает

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11