Крыховяк заменит Билью в трансферных планах «Милана»

«Милан» продолжает вести переговоры о приобретению опорного полузащитника «Лацио» Лукаса Бильи. Сложности заключаются в том, что римляне требуют за 31-летнего аргентинца 25 миллионов евро.

Россонери уже нашли альтернативный вариант – полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк. 27-летний поляк за год не смог завоевать себе место в составе серебряного призера прошедшего чемпионата Франции, поэтому может решиться на переезд в Италию. Напомним, что в прошлом году он перешел из «Севильи», а сумма трансфера составила 33,6 миллиона евро.