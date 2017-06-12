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    Коста готов уйти в аренду за игровым временем

    Нападающий «Челси» Диего Коста пока не может сказать где продолжит свою карьеру в следующем сезоне. Он готов уйти в аренду, если ему будет гарантировано игровое время.

    «На данный момент я не знаю, где продолжу играть. Сейчас у меня есть контракт с «Челси». Руководству виднее в этом вопросе. Мне остается ждать решения клуба.

    Если мне суждено будет уйти, я должен определиться со своим будущим. Но я не хочу перейти куда-то, чтобы сесть на скамейку запасных. Готов уйти в аренду, лишь бы постоянно играть», – приводит слова форварда Sport.es.

    Ранее сообщалось, что на Косу претендуют «Милан» и «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 06:19
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 июня 2017, 11:59

      Абрамович мог бы и ЦСКА подсобить...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 12 июня 2017, 09:26

      В ФК Арарат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 июня 2017, 08:17

      Я бы ему рекомендовал любой клуб РФПЛ - 100% игрового времени...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 > BarStep 12 июня 2017, 08:34

      и китай 200% времени

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 > BarStep 12 июня 2017, 09:18

      В Зенит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vanchope34 12 июня 2017, 09:32

      нет лучше в ЦСКА они же в ЛЧ

      2
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > vanchope34 12 июня 2017, 10:17

      Неее, в Зените не факт, что 100% будет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 > Garrincha58 12 июня 2017, 17:30

      Годиться!

      0
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