Коста готов уйти в аренду за игровым временем

Нападающий «Челси» Диего Коста пока не может сказать где продолжит свою карьеру в следующем сезоне. Он готов уйти в аренду, если ему будет гарантировано игровое время.

«На данный момент я не знаю, где продолжу играть. Сейчас у меня есть контракт с «Челси». Руководству виднее в этом вопросе. Мне остается ждать решения клуба.

Если мне суждено будет уйти, я должен определиться со своим будущим. Но я не хочу перейти куда-то, чтобы сесть на скамейку запасных. Готов уйти в аренду, лишь бы постоянно играть», – приводит слова форварда Sport.es.

Ранее сообщалось, что на Косу претендуют «Милан» и «ПСЖ».