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    Коноплянка после гола в ворота Финляндии предложил журналистам называть его Пиппо Индзаги

    Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями от забитого гола в матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против команды Финляндии (2:1).

    «После сегодняшнего матча можете называть меня просто Пиппо Индзаги. Я рад был оказаться в этой позиции и принести такие важные три очка команде.

    Когда я приехал в расположение национальной сборной, я каждый день работал, доказывал и давал понять, что я ошибочно не играл в клубе», – приводит слова Коноплянки «Футбол 24».

    Отметим, что после 6-ти туров сборная Украины расположилась на четвертом месте в группе I.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 00:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 июня 2017, 09:59

      После матча с Турцией можно будет его называть попка Индзаги.

      2
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 12 июня 2017, 09:38

      Коноплянка обкурился конопли)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Mr_Digorec 12 июня 2017, 12:47

      Да не обкурился он. Просто мозги с места сдвинулись от ударов головой по мячу.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 июня 2017, 08:54

      Фантазиями своими поделился..) подруга твоя тебя наверное пипкой называет..Столько шума вокруг него.. А он просто идиот.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 июня 2017, 06:46

      Совсем идиот

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 июня 2017, 06:36

      Ага! Пипито)))

      0
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      Рейтинг: +235

      Копытин 12 июня 2017, 05:55

      Они что там все курят или едят? А что не Месси или Пеле?

      2
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 12 июня 2017, 05:41

      Конопли бандеровец обкурился !!!!!!

      3
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      Рейтинг: +70

      savdail 12 июня 2017, 01:37

      Простенько и со вкусом... Хорошо еще на Роналду не покусился. Пришлось бы "Золотые мячи" распиливать. Пилите, Евгений, пилите...

      1
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      Рейтинг: +47

      Gory One 12 июня 2017, 01:07

      Пипка Сзади ... шутка.

      0
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