Коноплянка после гола в ворота Финляндии предложил журналистам называть его Пиппо Индзаги

Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями от забитого гола в матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против команды Финляндии (2:1).

«После сегодняшнего матча можете называть меня просто Пиппо Индзаги. Я рад был оказаться в этой позиции и принести такие важные три очка команде.

Когда я приехал в расположение национальной сборной, я каждый день работал, доказывал и давал понять, что я ошибочно не играл в клубе», – приводит слова Коноплянки «Футбол 24».

Отметим, что после 6-ти туров сборная Украины расположилась на четвертом месте в группе I.