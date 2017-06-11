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    Уткин: «Ростов» выступал бы в ФНЛ, если бы не Бердыев»

    Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о достижениях Курбана Бердыева в «Ростове». Напомним, команда под руководством Бердыева заняла второе место в чемпионате России, получив право выступать в Лиге чемпионов. «Ростов» отыграл групповой этап Лиги чемпионов, а затем выступал в плей-офф Лиги Европы.

    «Вообще клуб сейчас играл в ФНЛ, если бы не пригласил Бердыева в свое время. Его же звали, когда команда была близка к вылету. Ну и вылетела бы. Ну и играла бы прекрасно себе во втором по счету дивизионе.

    У «Ростова» было прекрасное время, когда он был интересен всем. Вот я ему желаю, чтобы он этот интерес смог сохранить. Но это придется делать другими средствами. Да, уйдут игроки – ну что теперь делать», – сказал Уткин.

    По итогам прошедшего сезона «Ростов» занял в чемпионате России шестое место.

    Уткин назвал состав «Рубина» свалкой

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.06.2017 19:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июня 2017, 19:16

      Он там и будет,
      А Бердыев про них забудет.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 июня 2017, 16:54

      Я полагаю, он прав.
      Если у Ростова получится че-нить в следующем сезоне, то я просто удивлюсь.

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 12 июня 2017, 16:27

      Уткину желаю второй дивизион комментировать!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 июня 2017, 00:01

      Уткин продолжал бы комментировать, если бы не плёл всякую хрень..

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 11 июня 2017, 21:31

      Непонятно , только, почему , зная сильные стороны Бердыева, его не пригласили ни в Зенит, ни в ЦСКА, ни в Краснодар?

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 > raritet 11 июня 2017, 23:03

      Согласен на все 100% был бы реально мощный тренер был бы в топ клубе с хорошим финансированием не обязательно у нас в тех же арсеналах барсах мю и тд где были проблемы с тренерами

      0
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      Рейтинг: +16

      xxx44 11 июня 2017, 20:20

      заберите уже у васьки микрофон......а то опять щас понос у него начнётся

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 июня 2017, 19:49

      Не долго осталось...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Nerlinger 11 июня 2017, 20:19

      Жаль... Уходят команды с традициями, на которых до последнего ещё деды в кепках ходили... А сейчас "Арарат" с "армией" бритых в 200 голов в шарфиках...

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 11 июня 2017, 19:42

      Если бы да кабы ....

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 июня 2017, 19:33

      Вася -иди паси гусей....Кто ты вообще есть , чтобы рассуждать о том, в чем ты полный профан...

      5
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      Рейтинг: +348

      343443 > zico2205 11 июня 2017, 22:51

      Он нас остался их узкой,теперь его поганый рот не знает что несет

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