Уткин: «Ростов» выступал бы в ФНЛ, если бы не Бердыев»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о достижениях Курбана Бердыева в «Ростове». Напомним, команда под руководством Бердыева заняла второе место в чемпионате России, получив право выступать в Лиге чемпионов. «Ростов» отыграл групповой этап Лиги чемпионов, а затем выступал в плей-офф Лиги Европы.

«Вообще клуб сейчас играл в ФНЛ, если бы не пригласил Бердыева в свое время. Его же звали, когда команда была близка к вылету. Ну и вылетела бы. Ну и играла бы прекрасно себе во втором по счету дивизионе.

У «Ростова» было прекрасное время, когда он был интересен всем. Вот я ему желаю, чтобы он этот интерес смог сохранить. Но это придется делать другими средствами. Да, уйдут игроки – ну что теперь делать», – сказал Уткин.

По итогам прошедшего сезона «Ростов» занял в чемпионате России шестое место.

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