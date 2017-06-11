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Уткин назвал состав «Рубина» свалкой

11 июня 2017, 17:36
22

Спортивный журналист Василий Уткин назвал текущий состав «Рубина» свалкой.

Напомним, ранее пост главного тренера казанского клуба занял Курбан Бердыев, который работал с командой с 2001 по 2013 год.

«Это касается не только казанцев, но любой команды. Сейчас, когда только назначен новый тренер, состав – это свалка. Непонятно, кто пригодится в будущем, а кто – нет. В этом предстоит разбираться. Представьте, что вы въехали в новый дом, где есть стиральная машина, обеденный стол, другие вещи. Что-то из них вам пригодится, что-то – нет», – сказал Уткин.

По итогам завершившегося сезона «Рубин» занял в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Уткин Василий
Комментарии (22)
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Михас007
1497191890
Курбан порядок наведет
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Чеба
1497192318
прав
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Краса
1497192440
Есть трактор по имени КУРБАН он все разгребет!!!!
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STAFOR13
1497193109
прав на 100 %, Курбан и разгребёт и научит заново играть в футбол таких как Сонга и Лестьена игроки хорошие, а вот защитников кроме парня из Перу надо продавать, очень низкого уровня игроки, хотя Бердыев волшебник, он из Граната, который играл в Спартаке 2, реанимировал его карьеру, так что из этой "свалки" возможно в следующем сезоне будут реанимированы несколько карьер. Удачи Рубину, волшебника вернули, а дальше он сам разгребёт состав.
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paparazzi-kazan
1497194070
А ты мусор.
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семёнычев
1497194139
Гораздо хуже, когда в квартире вместо планируемой стиральной машины обнаруживаешь ржавое корыто... Чтобы продать что-нибудь ненужное, не придётся сначала покупать что-нибудь не нужное, как коту Матроскину))) До осени Бердыев определится, кто ему нужен... Хуже, когда с тремя запасными играть на два фронта было,как в Ростове и то смог, а уж тут-то проблема проще...
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Mahone
1497195623
Туповатый,угловатый,балабол
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bset
1497196432
Всегда считал Уткина умным человеком. Но последние годы он уверенно убеждает меня в обратном.
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compka
1497201032
А Рубин назвал Уткина мешком !
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Эд1970
1497203485
Иногда Вася троллит по делу))
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