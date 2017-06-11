Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин назвал состав «Рубина» свалкой

    Спортивный журналист Василий Уткин назвал текущий состав «Рубина» свалкой.

    Напомним, ранее пост главного тренера казанского клуба занял Курбан Бердыев, который работал с командой с 2001 по 2013 год.

    «Это касается не только казанцев, но любой команды. Сейчас, когда только назначен новый тренер, состав – это свалка. Непонятно, кто пригодится в будущем, а кто – нет. В этом предстоит разбираться. Представьте, что вы въехали в новый дом, где есть стиральная машина, обеденный стол, другие вещи. Что-то из них вам пригодится, что-то – нет», – сказал Уткин.

    По итогам завершившегося сезона «Рубин» занял в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2017 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июня 2017, 18:54

      Свалка начинается с Кучука. Какой тренер, такая и команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 11 июня 2017, 20:51

      Иногда Вася троллит по делу))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 20:47

      Взаимоуважение и терпимость к собеседнику, подбор выражений и эмоций - это не сильнейшие стороны "спортивного журналиста Уткина"....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 11 июня 2017, 20:10

      А Рубин назвал Уткина мешком !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      Qranat > compka 11 июня 2017, 20:30

      Не Уткин виноват в том, что писака сей плюнул в душу болелам рубиновых. Это автор передернул, решив "опустить" казанцев - Уткин имел ввиду любой клуб, в который приходит новый тренерский штаб (см. текст вью), а не конкретно "Рубин". Вот так и рождаются сплетни и наговоры

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1297

      compka > Qranat 11 июня 2017, 22:17

      Из песни слов не выкинешь. Само отношение Уткина к футболу "специфическое" - его и выгоняли отовсюду - нет, он снова об одном и том же. Свалка - это набор его мыслей, ему бы учиться их лучше формулировать, иначе народными массами могут быть не так поняты.

      Но это не отменяет моих слов о мешке. Мешок - это точно!
      Вопрос чего?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2017, 19:27

      Согласен с Васей !!! Надеюсь Рубин будет бороться за выживание .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 11 июня 2017, 18:53

      Всегда считал Уткина умным человеком. Но последние годы он уверенно убеждает меня в обратном.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > bset 11 июня 2017, 20:43

      Когда был помоложе, вроде путно лепил, а сейчас больше людей раздражает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 июня 2017, 18:46

      Не надо говорить хоп, пока не перепрыгнул. Разгребет или не разгребет- время покажет. Одни волшебники кругом, все делают ставки , только выиграть никто не может.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > RedWhiteFans2 11 июня 2017, 19:32

      )))) ну это точно))))
      Спроси сегодня у любого, кто самый главный волшебник, КАЖДЫЙ ОТВЕТИТ- КАРРЕРА)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > RedWhiteFans2 11 июня 2017, 20:42

      Никто не может, не хочет, даже заикнуться бояться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 июня 2017, 18:40

      Туповатый,угловатый,балабол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 11 июня 2017, 18:20

      иногда въезжая в новую квартиру надо много чё менять...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июня 2017, 18:15

      Гораздо хуже, когда в квартире вместо планируемой стиральной машины обнаруживаешь ржавое корыто...
      Чтобы продать что-нибудь ненужное, не придётся сначала покупать что-нибудь не нужное, как коту Матроскину)))
      До осени Бердыев определится, кто ему нужен... Хуже, когда с тремя запасными играть на два фронта было,как в Ростове и то смог, а уж тут-то проблема проще...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11