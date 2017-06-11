Уткин назвал состав «Рубина» свалкой

Спортивный журналист Василий Уткин назвал текущий состав «Рубина» свалкой.

Напомним, ранее пост главного тренера казанского клуба занял Курбан Бердыев, который работал с командой с 2001 по 2013 год.

«Это касается не только казанцев, но любой команды. Сейчас, когда только назначен новый тренер, состав – это свалка. Непонятно, кто пригодится в будущем, а кто – нет. В этом предстоит разбираться. Представьте, что вы въехали в новый дом, где есть стиральная машина, обеденный стол, другие вещи. Что-то из них вам пригодится, что-то – нет», – сказал Уткин.

По итогам завершившегося сезона «Рубин» занял в турнирной таблице РФПЛ девятое место.