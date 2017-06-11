«Локомотив» согласен на условия «Рубина» по переходу Кверквелии

Футбольный агент Реваз Челебадзе, представляющий интересы защитника Соломона Кверквелии, заявил, что его клиент на полноценной основе станет игроком «Локомотива».

Напомним, права на футболиста принадлежат «Рубину». Прошедший сезон 25-летний провел в составе железнодорожников на правах аренды и принял участие в 11 матчах РФПЛ.

– «Локомотив» очень хочет оставить Кверквелию, они в активной стадии переговоров с «Рубином». Пока он принадлежит казанам, но, по моей информации, все будет окей. Железнодорожники согласись на условия «Рубина» по цене трансфера Соломона, так что с большей долей вероятности он останется в Москве.

– Сейчас в «Рубин» вернулся Курбан Бердыев. Кверквелия не говорил, что хотел бы поработать с этим специалистом?

– Соломон одинаково уважает и Бердыева, и Семина. Курбан Бекиевич – один из самых лучших специалистов Восточной Европы, при этом великолепный человек. Но «Локомотив» слишком заинтересованы в игроке, поэтому уверен, что смогут договориться.