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  • «Локомотив» согласен на условия «Рубина» по переходу Кверквелии

«Локомотив» согласен на условия «Рубина» по переходу Кверквелии

11 июня 2017, 17:01
5

Футбольный агент Реваз Челебадзе, представляющий интересы защитника Соломона Кверквелии, заявил, что его клиент на полноценной основе станет игроком «Локомотива».

Напомним, права на футболиста принадлежат «Рубину». Прошедший сезон 25-летний провел в составе железнодорожников на правах аренды и принял участие в 11 матчах РФПЛ.

– «Локомотив» очень хочет оставить Кверквелию, они в активной стадии переговоров с «Рубином». Пока он принадлежит казанам, но, по моей информации, все будет окей. Железнодорожники согласись на условия «Рубина» по цене трансфера Соломона, так что с большей долей вероятности он останется в Москве.

– Сейчас в «Рубин» вернулся Курбан Бердыев. Кверквелия не говорил, что хотел бы поработать с этим специалистом?

– Соломон одинаково уважает и Бердыева, и Семина. Курбан Бекиевич – один из самых лучших специалистов Восточной Европы, при этом великолепный человек. Но «Локомотив» слишком заинтересованы в игроке, поэтому уверен, что смогут договориться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Кверквелия Соломон
Комментарии (5)
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mdu86
1497194048
"Пока он принадлежит казанам..." Кому, кому??!! :))))))
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Qranat
1497201906
Агент больше хочет отправить своего игрока в "Локо", поскольку за переход и ему отвалится немало от контракта... А от продолжения работы в "Рубине" ему НИЧЕГО не светит. И большую глупость сделает Соломон, если купится на советы по переходу к пенсионеру Семину, наверняка, работающему у РЖДешников до зимы - уже сейчас по поводу его оставления в команде в Совете директоров согласия НЕТ. А с "Рубином" Бердыевским вновь будут медали и ЛЧ... Гранат уже в команде, скоро подтянется Навас и сильнее тройки ЦЗ в РФПЛ не будет. Так-что, думай Соломон, если Бердыев предложит остаться, прежде чем покупаться на посулы Семинские. Если и отпустит Бердыев игрока, то ради бабала от "Локо" на трансфер Азмуна с Полозом и КО.
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bumer_moscow
1497232736
Ну наконец тто
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