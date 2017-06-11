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    «Локомотив» согласен на условия «Рубина» по переходу Кверквелии

    Футбольный агент Реваз Челебадзе, представляющий интересы защитника Соломона Кверквелии, заявил, что его клиент на полноценной основе станет игроком «Локомотива».

    Напомним, права на футболиста принадлежат «Рубину». Прошедший сезон 25-летний провел в составе железнодорожников на правах аренды и принял участие в 11 матчах РФПЛ.

    – «Локомотив» очень хочет оставить Кверквелию, они в активной стадии переговоров с «Рубином». Пока он принадлежит казанам, но, по моей информации, все будет окей. Железнодорожники согласись на условия «Рубина» по цене трансфера Соломона, так что с большей долей вероятности он останется в Москве.

    – Сейчас в «Рубин» вернулся Курбан Бердыев. Кверквелия не говорил, что хотел бы поработать с этим специалистом?

    – Соломон одинаково уважает и Бердыева, и Семина. Курбан Бекиевич – один из самых лучших специалистов Восточной Европы, при этом великолепный человек. Но «Локомотив» слишком заинтересованы в игроке, поэтому уверен, что смогут договориться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 17:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 июня 2017, 04:58

      Ну наконец тто

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 11 июня 2017, 20:25

      Агент больше хочет отправить своего игрока в "Локо", поскольку за переход и ему отвалится немало от контракта... А от продолжения работы в "Рубине" ему НИЧЕГО не светит. И большую глупость сделает Соломон, если купится на советы по переходу к пенсионеру Семину, наверняка, работающему у РЖДешников до зимы - уже сейчас по поводу его оставления в команде в Совете директоров согласия НЕТ. А с "Рубином" Бердыевским вновь будут медали и ЛЧ... Гранат уже в команде, скоро подтянется Навас и сильнее тройки ЦЗ в РФПЛ не будет. Так-что, думай Соломон, если Бердыев предложит остаться, прежде чем покупаться на посулы Семинские. Если и отпустит Бердыев игрока, то ради бабала от "Локо" на трансфер Азмуна с Полозом и КО.

      -3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 11 июня 2017, 18:14

      "Пока он принадлежит казанам..." Кому, кому??!! :))))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 > mdu86 12 июня 2017, 08:53

      Казанам, посуда такая из чугуна))

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > mdu86 12 июня 2017, 09:31

      Вот, вот я тоже два раза перечитал эту фразу! Походу комментарий писали со слов агента так как он говорил, а у Челебадзе с русским языком не лады или волновался сильно. И вот ещё "Прошедший сезон 25-летний провел в составе железнодорожников" интересно КТО ЭТОТ 25 ЛЕТНИЙ. Короче Бомбардир жжёт!!!!

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