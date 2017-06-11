Бородюк: «Впервые столкнулся с таким самовлюбленным нарциссом, как Безбородов»

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал итог матча с командой Дании (1:3) в рамках квалификации к чемпионату мира-2018. Специалист особенно отметил судейство арбитра встречи Владислава Безбородова.

«Тренерский штаб признателен нашим ребятам за то, как они бились. Болельщики своими глазами видели неравнодушие. Но в этот вечер я впервые столкнулся с таким самовлюбленным нарциссом. Делает свою карьеру к ЧМ-2018. Только хотелось, чтобы не за счет сборной Казахстана. Идет борьба на футбольном поле, а он в одном эпизоде удаляет, а в другом ставит пенальти.

Мы разбирали эпизод: наш защитник Логвиненко первый играет в мяч, выбивает его и только затем нападающий ударяется о ногу защитника. На мяче первым был Юра. И за такое ставит пенальти.

Столько болельщиков собралось, праздник футбола, всем же нравится борьба. Отборочная игра все-таки. И тут такой самовлюбленный нарцисс портит праздник. Я никогда не говорил о судьях, но тут накипело. Это я еще корректно выражаюсь, потому что прошло время. Попадись он мне сразу после матча, когда я видел расстроенных ребят в раздевалке… В общем, хотел бы я его увидеть», – заявил Бородюк.

Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе Е к чемпионату мира-2018.