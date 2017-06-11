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  • Бородюк: «Впервые столкнулся с таким самовлюбленным нарциссом, как Безбородов»

Бородюк: «Впервые столкнулся с таким самовлюбленным нарциссом, как Безбородов»

11 июня 2017, 11:10
12

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал итог матча с командой Дании (1:3) в рамках квалификации к чемпионату мира-2018. Специалист особенно отметил судейство арбитра встречи Владислава Безбородова.

«Тренерский штаб признателен нашим ребятам за то, как они бились. Болельщики своими глазами видели неравнодушие. Но в этот вечер я впервые столкнулся с таким самовлюбленным нарциссом. Делает свою карьеру к ЧМ-2018. Только хотелось, чтобы не за счет сборной Казахстана. Идет борьба на футбольном поле, а он в одном эпизоде удаляет, а в другом ставит пенальти.

Мы разбирали эпизод: наш защитник Логвиненко первый играет в мяч, выбивает его и только затем нападающий ударяется о ногу защитника. На мяче первым был Юра. И за такое ставит пенальти.

Столько болельщиков собралось, праздник футбола, всем же нравится борьба. Отборочная игра все-таки. И тут такой самовлюбленный нарцисс портит праздник. Я никогда не говорил о судьях, но тут накипело. Это я еще корректно выражаюсь, потому что прошло время. Попадись он мне сразу после матча, когда я видел расстроенных ребят в раздевалке… В общем, хотел бы я его увидеть», – заявил Бородюк.

Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе Е к чемпионату мира-2018.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Бородюк Александр Безбородов Владислав
Комментарии (12)
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DUMOH
1497170133
"Никогда не говорил о судьях",а как российский специалист,так сразу заговорил...Мы знаем,что у нас не идеальные судьи(никто не идеален),но у всех бывают косяки!Вот ты говоришь "мы разбирали эпизод",дак поди повтор смотрели и пересматривали с разных ракурсов да и не один раз?А у судьи доли секунды,что бы принять решение...А видео повторы,уж извините,пока не ввели! Хватит во всех грехах уже русских винить...То мы Трампа избрали,то Украину развалили... Почему то тут же Мирчу Луческу тут же вспомнился!
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Dimonadze
1497170457
А при чём здесь "самовлюблённый нарцисс"? Судя по всему, Бородюк до сих пор на эмоциях. Никакого адекватного рассуждения.
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Boniel+
1497170869
Это было видно в самом начале карьеры этого типа!Редкая сволочь!
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МАКАРШВЕД
1497171652
У Безбородова в этом сезоне косяков не просто много, а уйма.
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Dimonadze
1497172223
Вот почему мне минусанули? Я не защищал Безбородова, а обратил внимание на не совсем адекватное высказывание Бородюка
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Диктор
1497175241
Да лохи наши судьи.
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dok66
1497179694
Скорее всего пенальт повлиял на ход матча . Казахи и так были в меньшинстве . К сожалению не видел эпизода - без комментов !
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Psih86
1497185018
Он ещё то пугало а не судья...А на счет нарциса,ты это с Криштиану познакомся:)
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ARSENAL TULA
1497216400
Знает не по понаслышке российских судей , а их квалификация показывает ни на одном крупном турнире последнего времени их нет
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tank219
1497234019
Как Бородюк политкорректен - самовлюбленный нарцисс, это ж надо. У нас назвали бы проще - ПИ..РАС
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