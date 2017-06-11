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    Бородюк: «Впервые столкнулся с таким самовлюбленным нарциссом, как Безбородов»

    Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал итог матча с командой Дании (1:3) в рамках квалификации к чемпионату мира-2018. Специалист особенно отметил судейство арбитра встречи Владислава Безбородова.

    «Тренерский штаб признателен нашим ребятам за то, как они бились. Болельщики своими глазами видели неравнодушие. Но в этот вечер я впервые столкнулся с таким самовлюбленным нарциссом. Делает свою карьеру к ЧМ-2018. Только хотелось, чтобы не за счет сборной Казахстана. Идет борьба на футбольном поле, а он в одном эпизоде удаляет, а в другом ставит пенальти.

    Мы разбирали эпизод: наш защитник Логвиненко первый играет в мяч, выбивает его и только затем нападающий ударяется о ногу защитника. На мяче первым был Юра. И за такое ставит пенальти.

    Столько болельщиков собралось, праздник футбола, всем же нравится борьба. Отборочная игра все-таки. И тут такой самовлюбленный нарцисс портит праздник. Я никогда не говорил о судьях, но тут накипело. Это я еще корректно выражаюсь, потому что прошло время. Попадись он мне сразу после матча, когда я видел расстроенных ребят в раздевалке… В общем, хотел бы я его увидеть», – заявил Бородюк.

    Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе Е к чемпионату мира-2018.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.06.2017 11:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +563

      tank219 12 июня 2017, 05:20

      Как Бородюк политкорректен - самовлюбленный нарцисс, это ж надо. У нас назвали бы проще - ПИ..РАС

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 12 июня 2017, 00:26

      Знает не по понаслышке российских судей , а их квалификация показывает ни на одном крупном турнире последнего времени их нет

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 11 июня 2017, 15:43

      Он ещё то пугало а не судья...А на счет нарциса,ты это с Криштиану познакомся:)

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 июня 2017, 14:25

      БезПородов ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 14:14

      Скорее всего пенальт повлиял на ход матча . Казахи и так были в меньшинстве . К сожалению не видел эпизода - без комментов !

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 13:00

      Да лохи наши судьи.

      4
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 11 июня 2017, 12:10

      Вот почему мне минусанули? Я не защищал Безбородова, а обратил внимание на не совсем адекватное высказывание Бородюка

      -1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 11 июня 2017, 12:00

      У Безбородова в этом сезоне косяков не просто много, а уйма.

      7
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 11 июня 2017, 11:47

      Это было видно в самом начале карьеры этого типа!Редкая сволочь!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 11 июня 2017, 11:40

      А при чём здесь "самовлюблённый нарцисс"? Судя по всему, Бородюк до сих пор на эмоциях. Никакого адекватного рассуждения.

      -1
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      Рейтинг: +48

      Ден340 > Dimonadze 11 июня 2017, 12:42

      это он так мягко выразился.

      0
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