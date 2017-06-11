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    Бородюк ответил на вопрос о том, что его устроили в сборную Казахстана по блату

    Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк вынужден был ответить на неприятный для себя вопрос. После проигранного матча с Данией (1:3) в рамках квалификации к чемпионату мира-2018, один из журналистов спросил российского специалиста, не получил ли он свой пост по блату.

    «Вы знаете, мне не хочется отвечать на такой вопрос. За свою жизнь, я всего добивался своим трудом. Пройти такой путь, какой прошел — я… Никогда, и никто меня не устраивал куда-то по блату. Вы знаете, как я рос… С моей точки зрения — это некорректный вопрос. Это ваше право журналиста говорить об этом, но мне не хочется отвечать за такой вопрос», – заявил Бородюк.

    Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной Группе «Е» к чемпионату мира-2018.

    Источник: Sportinfo.kz

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    11.06.2017 09:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 11 июня 2017, 14:09

      игра есть результата пока нет, не все сразу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 10:25

      Видимо датчане посодействовали )))))))))

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