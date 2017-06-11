Бородюк ответил на вопрос о том, что его устроили в сборную Казахстана по блату

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк вынужден был ответить на неприятный для себя вопрос. После проигранного матча с Данией (1:3) в рамках квалификации к чемпионату мира-2018, один из журналистов спросил российского специалиста, не получил ли он свой пост по блату.

«Вы знаете, мне не хочется отвечать на такой вопрос. За свою жизнь, я всего добивался своим трудом. Пройти такой путь, какой прошел — я… Никогда, и никто меня не устраивал куда-то по блату. Вы знаете, как я рос… С моей точки зрения — это некорректный вопрос. Это ваше право журналиста говорить об этом, но мне не хочется отвечать за такой вопрос», – заявил Бородюк.

Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной Группе «Е» к чемпионату мира-2018.