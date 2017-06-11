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    Вагнер: «С Киммихом на фланге Левандовски забьет дополнительные 10 мячей»

    Нападающий сборной Германии Сандро Вагнер после матча против Сан-Марино (7:0) оценил ассистентские качества защитника Джошуа Киммиха. В Нюрнберге Вагнер забил три гола, два из которых – с передачи игрока защиты «Баварии».

    «В следующем сезоне Роберт Левандовски может спать спокойно. Если Киммих будет играть на правом фланге защиты – ему гарантированы дополнительные 10 мячей», – приводит слова форварда «Хоффенхайма» портал Spox.

    После шести туров отборочного турнира к ЧМ-2018 подопечные Йоахима Лева лидируют в группе C.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2017 01:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 23:51

      Красавец Вагнер.... Заколотил трёху и по-отчески расценил перспективы остальных....

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 11 июня 2017, 22:03

      по результатам с сан-марино только и судить игроков. их и 10- и 15-0 обыгрывали

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