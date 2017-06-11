Вагнер: «С Киммихом на фланге Левандовски забьет дополнительные 10 мячей»

Нападающий сборной Германии Сандро Вагнер после матча против Сан-Марино (7:0) оценил ассистентские качества защитника Джошуа Киммиха. В Нюрнберге Вагнер забил три гола, два из которых – с передачи игрока защиты «Баварии».

«В следующем сезоне Роберт Левандовски может спать спокойно. Если Киммих будет играть на правом фланге защиты – ему гарантированы дополнительные 10 мячей», – приводит слова форварда «Хоффенхайма» портал Spox.

После шести туров отборочного турнира к ЧМ-2018 подопечные Йоахима Лева лидируют в группе C.