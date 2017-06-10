Березуцкий – Слуцкому: «Вы – один из немногих тренеров, кто не побоялся пробить стену башкой и поехать за границу»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий обратился к бывшему тренеру Леониду Слуцкому после его назначения главным тренером в «Халл Сити».

«Леонид Викторович, очень рад, что вы получили работу в команде «Халл» в Англии. Вы – один из немногих тренеров, кто не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу и попробовать показать себя там.

У вас очень много способностей, которые невероятно хорошие. Невероятная способность к обучаемости. Подготовка к этой работе была достаточно долгой. Я знаю, вы около трех месяцев только изучали английский, что не самое простое.

Иногда у нас вообще к тренерской работе не готовятся. Пожелаю вам успеха. Надеюсь, все получится. Надеюсь, за вами последуют многие российские футболисты и тренеры для получения игрового опыта и повышения уровня российского футбола. Удачи вам», — сказал футболист на видео для передачи «Английский акцент».

Ранее перспективы 49-летнего тренера на новом месте работы прокомментировал президент ЦСКА Евгений Гинер.