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    Березуцкий – Слуцкому: «Вы – один из немногих тренеров, кто не побоялся пробить стену башкой и поехать за границу»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий обратился к бывшему тренеру Леониду Слуцкому после его назначения главным тренером в «Халл Сити».

    «Леонид Викторович, очень рад, что вы получили работу в команде «Халл» в Англии. Вы – один из немногих тренеров, кто не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу и попробовать показать себя там.

    У вас очень много способностей, которые невероятно хорошие. Невероятная способность к обучаемости. Подготовка к этой работе была достаточно долгой. Я знаю, вы около трех месяцев только изучали английский, что не самое простое.

    Иногда у нас вообще к тренерской работе не готовятся. Пожелаю вам успеха. Надеюсь, все получится. Надеюсь, за вами последуют многие российские футболисты и тренеры для получения игрового опыта и повышения уровня российского футбола. Удачи вам», — сказал футболист на видео для передачи «Английский акцент».

    Ранее перспективы 49-летнего тренера на новом месте работы прокомментировал президент ЦСКА Евгений Гинер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 22:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 июня 2017, 10:15

      49-летнего ???

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ПФК ЦСКА Моscow 11 июня 2017, 13:11

      Статейкасссс, уровеньсссс...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 11 июня 2017, 06:08

      Эх, Вася, Вася, прогиб засчитан. Сам он англицким владеет на уровне Косого из Джентльменов удачи

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 10 июня 2017, 22:54

      Все правильно Вася! У некоторых даже с русским проблемы, не то что с английским;)

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > panmon 11 июня 2017, 12:55

      Не знаю, как у Васи с английским, но с тактом по отношению к старшему у него проблемы. Всё- таки, у Слуцкого голова, а не башка, по-крайней мере для Васи.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > multiscan 11 июня 2017, 13:12

      Однозначно....

      0
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